最強基隆艦班長帶女兵壞壞超過1小時！她狂叫蓋過輪機聲　偷拍上士下場曝

▲基隆艦全長171.6公尺、寬16.8公尺、滿載排水量9783噸、吃水9.6公尺。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

我海軍最強紀德級基隆軍艦（舷號1801號）傳出性愛醜聞，一名上士班長與女下屬在軍艦輪機房內發生性行為，過程還被拍下。而偷拍者竟是蘇姓同袍雷達上士，他偷拍超過1小時的影片，再剪輯成517秒影片傳給其他人，導致影片外流瘋傳。高雄地院痛斥蘇造成全艦官兵軍心動盪、互相猜忌，近日依竊錄非公開活動、散布竊錄非公開活動內容罪判8月徒刑，得易科罰金。

判決指出，蘇員知道一對男女同袍正在交往，且經常在基隆艦輔機辦公室內鎖門約會與發生關係。他於2019年3月29日11時30分許、軍艦人員午餐時機，先前往輔機辦公室，利用未安裝國軍監控軟體（MDM）的三星S6智慧型手機，開啟錄影功能，將手機置於辦公室內地面上，鏡頭朝向辦公桌，並以軍用防毒面具等物品覆蓋遮蔽。

蘇員拍下情侶於用餐過後進入辦公室約會交談、嘿咻過程，於同日下午1時30返回辦公室拿回手機，再以ASUS 5Q智慧型手機將竊錄所得兩段各30分鐘畫面，分別剪輯為時間長度各約3分39秒、4分58秒影片，於同年5月17日至5月20日間，以臉書Messenger通訊軟體將影片傳給5名官兵。該艦官兵發覺有異通知當事情侶，並向幹部反應，全案才曝光。

高雄地院法官認為，被告無視法律對他人隱私權保護，嚴重侵害告訴人的個人隱私，甚而散布，造成兩人精神畏懼及痛苦、身心難以抹滅傷害，其惡性及情節均非輕，所為實不足取。

▲▼蘇姓雷達上士偷拍同袍情侶嘿咻被判刑。（圖／資料照）

法官說，且被告迄今尚未與兩人和解、賠償損害或取得原諒，並於事發時未能及時主動認錯，造成全艦官兵軍心動盪、互相猜忌，亦有可議之處；惟慮及被告犯後坦承犯行，態度尚可，依竊錄非公開活動、散布竊錄非公開活動內容罪判刑8月，如易科罰金，以1000元折算1日。全案可上訴。

據相關人士指出，該名女兵當時背對著上士，雙方趁沒人脫下內褲，接著便開始動作，女方也隨著男方的動作發出聲音，雖一旁的輪機聲音噪音很大，卻蓋不掉她的叫聲。

事發後，海軍召開人評會，以違反「性別分際」及「國軍軍風紀維護實施規定」，分別予以男上士及女上兵撤職及兩大過的懲處並汰除，另檢討單位幹部疏失責任。

資料顯示，紀德（基隆）級驅逐艦，全長171.6公尺、寬16.8公尺、滿載排水量9783噸、吃水9.6公尺；對空火力為標準二型飛彈，反水面火力則配備AGM-84魚叉反艦飛彈，具有強大的防空、反艦、反潛及戰場管理能力，戰時主要擔任備援防空指管任務，進行聯合制空、制海作戰，是我國海軍戰力最強的軍艦之一。

▼海軍主力基隆艦標準飛彈發射架。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）

▼海軍主力基隆艦五吋砲。（圖／資料照／記者屠惠剛攝）