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拳王泰森招女婿！娶回家就贈與1000萬美元　女兒「漢草」曝光

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▲泰森曾經在拳擊場上咬人(圖／達志影像／美聯社)

▲拳王泰森（Mike Tyson）招女婿，開出1000萬美元嫁女兒。(圖／達志影像／美聯社)

記者林彥臣／綜合報導

今年53歲的前重量級拳王泰森（Mike Tyson）她的大女兒米奇•蘿拉•泰森（Mikey Lorna Tyson）今年也已經是30歲的適婚年齡，但是她的婚事卻一直讓老爸很苦惱，甚至為此祭出1000萬美元（折合新台幣2970萬）的大禮來招女婿。

根據新島日報報導，泰森的大女兒米奇身高180公分，體重150公斤，泰森的體重也才109公斤，而且米奇外貌又遺傳自父親的比例更多，所以很難找對象，泰森因此感到著急，甚至表示願意贈與1000萬美元把米奇嫁出去。

有一位從迦納到美國發展的藝名叫做麥克•布萊克森（Michael Blackson）的喜劇演員，在網路社群上發訊息給泰森表示，願意娶米奇為妻，還很親密的稱泰森為岳父，而且他不在乎這1000萬美元，但是如果真的給還是會收下。

▲▼拳王泰森大女兒米奇（Mikey Lorna Tyson）。（圖／翻攝自World News YouTube）

▲拳王泰森大女兒米奇（Mikey Lorna Tyson）。（圖／翻攝自World News YouTube）

布萊克森還私訊給泰森發表示，「她在哪裡？我會和她在一起親熱，然後一起去購物，再加上她有點可愛。」

泰森對於布萊克森的發文卻相當震怒，覺得根本是在刻意消遣自己，回應對方「很垃圾」而且女兒正在戀愛中，跟一個很帥的男人在一起，她對於布萊克森這種垃圾人不感興趣。

遭到痛罵一頓的布萊克森，就把這段訊息截圖，然後發在自己的網路社群上，才因此曝光。

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