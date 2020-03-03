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撐不住！日本航空3/6起台日航線停飛、減班　一張表看受影響航班

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▲▼日本航空,日航,JAL。（圖／達志影像／美聯社）

▲日本航空。（圖／達志影像／美聯社）

記者賴文萱／台北報導

為因應新型冠狀病毒肺炎（COVlD-19）感染情勢變化，日本航空今（3）日宣布，台灣、日本間部分航線將進行減班。其中，台北（桃園）飛成田、大阪航線自6日起陸續停飛，其餘航班也有指定日期減班計畫。

根據日本航空規劃，台北（桃園）飛成田、大阪、名古屋以及台北（松山）飛羽田航班自6日起陸續停飛或減班；高雄飛成田航班至3月26日前，一周7班也減為一周4班。

請繼續往下閱讀...

▲▼日本航空航班異動。（圖／日本航空提供）

▲日本航空航班異動一覽。（圖／日本航空提供）

日本航空因應新型冠狀病毒疫情新增經由日本前往第三國改票及退票辦法

適用路線：台灣出發前往日本以及經由日本前往第三國之國際航線 (含JL*聯營航班)
適用機票：日航131本票
原機票開票日期：2020年2月27日前
原機票出發日期：2020年2月22日～4月30日
申請期間 : 2020年2月28日至4月30日止

1.更改訂位
符合以上條件者可於機票效期內，更改至2020年6月30日前出發之JAL國際線航班，且與原開立機票相同之行程及訂位艙等，得免收改票手續費一次。
透過JAL官網購買之機票，請連絡日本航空客服中心, 電話:(02)8177-7006。
透過旅行社購買之機票，請聯繫原開票旅行社協助辦理。

2.退票
符合以上條件者視同非自願退票, 可免除退票手續費。

3.JMB日航哩程儲蓄專案會員使用哩程兌換之機票
符合以上條件者可於機票效期內，可更改一次至2020年6月30日前出發之國際線航班，且與原開立機票相同之航空公司/行程及訂位艙等。亦可申請退票。

JMB日航哩程儲蓄專案會員使用哩程兌換之機票改期等事宜，請聯絡日本航空客服中心, 電話:(02)8177-7006。

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