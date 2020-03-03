宏碁攜手大甲鎮瀾宮共推「智慧佛珠」　全台5700家7-11超商可預購

▲大甲媽祖智慧佛珠。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）與大甲鎮瀾宮攜手合作推出的「大甲媽祖智慧佛珠」，今（3）日宣布進駐7-ELEVEN超商，並從即日起在全台近5700家實體門市開賣。

「大甲媽祖智慧佛珠」由宏碁研發創新團隊與台灣媽祖信仰文化作結合，經由大甲媽祖加持的智慧佛珠，結合智慧佛珠專屬的 Leap Beads App，還能設定或記錄使用者念佛時轉動佛珠的次數，讓每一位使用者可以更隨時隨地，方便誦經祈福、廣植福田迴向給心中最摯愛的家人。

▲大甲媽祖智慧佛珠。（圖／宏碁提供）

宏碁表示，App中還有內建200首以上的心靈音樂，讓使用者無論是在打坐或是使用佛珠時皆可任意選擇伴隨心靈調養或情緒鎮定的音樂，這次透過7-ELEVEN實體5700家門市進行「大甲媽祖智慧佛珠」合作，將可服務更多元的民眾，預購價2,988元。

宏碁指出，智慧佛珠由1顆電子主珠(直徑2公分)與13顆木材子珠(直徑為1.5公分)串成，並在主珠內部嵌入無線充電的晶片及附上一個大甲媽祖專屬充電基座，讓佛珠與媽祖能夠時時雙向傳達祈願與迴向，更搭配手機或琉璃無線座充藍牙喇叭即可選擇喜愛的音樂。

宏碁說明，每一串「大甲媽祖智慧佛珠」皆經由大甲鎮瀾宮誦經、過爐、祈福等儀式，並透過大甲媽的加持，可靜心打坐、念經修課迴向家人外，還有六大健康訴求，像是鬧鈴提醒震動功能，可作為服藥時間提醒，還有像是久坐提醒、喝水提醒、健走管理、體重管理、睡眠監控等人性化功能。