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宏碁啟動《PLANET9校園先鋒計劃》　召喚熱血電競玩家踴躍加入

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▲宏碁啟動《PLANET9校園先鋒計劃》。（圖／宏碁提供）

▲宏碁啟動《PLANET9校園先鋒計劃》。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

宏碁（Acer）在去年IFA正式推出的電競社群平台Planet9，今年初進入公開測試階段，今（27）日宣布將從即日起推出《PlANET9 校園先鋒計劃》，預計將在Planet9平台推出多項挑戰任務，凡參與計劃並完成挑戰者，就有機會獲得各項周邊好禮，或者加入宏碁電競社群平台團隊實習。
 
宏碁表示，Planet9是全球唯一整合多項電競社群功能的平台，玩家們除了能利用 Planet9 平台找隊友、組戰隊，也能透過數據或分析功能更透徹了解自身與隊伍的優、劣勢，未來甚至能夠招募教練，協助玩家們能夠更全面地提升自己能力。
 
宏碁指出，全球瘋電競的熱潮襲來，台灣政府、產業、學術等領域皆看好電競發展，甚至數度提出「電競即運動」的議題討論，相繼投入資源，《PLANET9 校園先鋒計劃》就是鼓勵校園中對於電子競技懷抱熱血的年輕玩家們能夠即早接觸電競產業，進而了解產業動態、規劃職涯發展。
 
宏碁說明，《PLANET9 校園先鋒計劃》即日起至8月底以前將持續號召玩家加入，讓玩家們可以自由報名參與由Planet9團隊制定的電子競技學習內容，包含實際接觸Planet9平台開發、電競講座課程、電競賽事與活動企劃工作坊等，讓年輕玩家在就業前提早接觸電競產業。
 
宏碁強調，《PLANET9 校園先鋒計劃》即日起開始召喚玩家組隊報名，只要具備「學術網域的電子信箱（以 .edu 結尾的信箱）」即可在Planet9註冊並報名參加，更設計系列「任務」，凡完成任務者，即可獲得認證證書、更能夠獲得獎學金及加入Planet9電競社群平台實習計畫的機會。

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