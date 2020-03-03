落跑假釋犯高雄市區狂繞110公里　一個原因車停加油站...逃亡之旅被終結

記者洪正達／高雄報導

1997年曾犯下性侵強盜案的計程車之狼歐力源，遭判無期徒刑後，於2017年獲得假釋，但經評估後仍有再犯疑慮，被強制戴上電子腳鐐監控，卻在2日晚間於花蓮家中以砂輪機破壞後，駕車在台北市大同區行搶一間檳榔攤後，再一路向南行駛，3日下午在高雄警方追捕下落網，據了解，歐嫌在燕巢時碰巧在加油站「尿尿」因而被警方發現。





▲性侵假釋犯歐力源在高雄警方的強力追捕下落網。（圖／記者洪正達攝，下同）



高雄市刑大3日早上接獲通報後，立即通報各分局注意行蹤，最後在燕巢的安招路一間加油站發現歐所駕駛的車輛，當時發現嫌犯車輛的燕巢分駐所所長不動聲色上前查看，發現歐嫌正在加油站上廁所，等到對方回車上時便駕駛私家車輛在歐嫌後頭悄悄跟監，並與岡山分局、市刑大裡應外合成功將對方攔下，押解回市刑大與花蓮縣、台北市警方交接。

花蓮縣警方自從歐力源2日晚間失聯後，立即展開追查，最後發現歐嫌出現在高雄，一併通報高雄市警局協助，據了解，歐力源從家中逃逸後，先前往北市大同區行搶一間檳榔攤的手5000元後，再一路從國道3號開車南下，最後在屏東九如下交流道，再從省道、高屏大橋進入高雄市，隨後又前往大寮鳳屏路、小港大坪頂，最後又從中山高北上，最後在岡山下交流道，粗估在高雄市「繞圈」的距離最少110公里以上。



市刑大偵四隊隊長林耕宇表示，歐力源逃亡到高雄的消息通報各分局後，下午3點45分被燕巢分駐所所長在安招路一間加油站廁所發現行蹤後，以私家車跟在嫌犯後方並一路通報警力支援，最後在3輛警車的包抄下落網，並從車內查獲檳榔攤行搶贓款花剩3000元及刀械，簡單訊問後帶回市刑大，最後先前往台北市警局就搶奪案進行偵訊後，再押解回花蓮地檢署歸案。

▲高雄市刑大偵四隊隊長林耕宇說明追捕過程。（圖／記者洪正達攝）



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