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賣淫集團組「四國妹子聯軍」…主打空姐氣質、真奶QQ！雄檢108警搗破色情機房

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記者洪正達／高雄報導

高雄檢警打黃奏效！13日宣布破獲一間色情網站機房，動員高雄、彰化、移民署等警力，從各地分別逮回負責人、仲介人（雞頭），並當場查獲尋芳客與應召女，陸續查扣300多件證物、帳冊以及交易所得8萬多元，檢警進一步發現，該網站主打外籍女服務，國籍囊括泰國、越南、俄羅斯、大陸等，橫跨4個國家，目前皆由移民署收容中。

▲▼拉攏外籍女組「四國妹子聯軍」！賣淫集團搞全台合作　雄檢108警搗破色情機房。（圖／記者洪正達翻攝）

▲應召站將資訊放在網路平台供瀏覽。（圖／記者洪正達翻攝）

高雄地檢署表示，日前高雄市刑大科偵隊接獲情資，指出有犯罪集團藉由網站進行色情仲介，報請雄檢指揮偵辦並組成專案小組後，開始進行跟監蒐證，見時機成熟後，10日持搜索票在全台各可疑地點進行搜索，包含移民署專勤隊在內總共出動108警力搗破機房、色情交易地點，除查扣多台電腦以外，還帶回了嫖客、應召女以及負責人等人進行偵訊。

據了解，該應召網站「XX宮」機房位在彰化縣，但應召地點卻遍及高雄市的飯店、商旅、汽旅以及日租套房等18處地點，機房處查獲手機、平板等27台，桌電、筆電9台以及監視器，其餘還有教戰手冊、存摺、保險套等300多項證物，交易所得8萬元。

▲▼ 檢破賣淫網 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 檢破賣淫網 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方在彰化查獲網站機房。（圖／記者洪正達翻攝）

帶回的工作人員中，負責人施姓男子、員工張男、曾男、鄭女共4個人經檢查官複訊後，依有圖利使人為性交易之犯罪嫌疑重大，且有勾串共犯與證人之虞，在11日向法院申請羈押，但法院認為施男等人無羈押必要，裁定施姓負責人4萬元交保，其餘3名員工則諭令個以2萬元交保候傳。

檢警進一步發現，4名被告從2019年5月起開始經營色情仲介平台，並招攬高雄市、台南市、嘉義市、彰化縣、南投縣、台中市、桃園市等地區的賣淫集團進行合作，要對方上傳應召女子的資料後，再以LINE或網站的方式告知尋芳客欲買春的女子，後續再安排時間地點並告知「雞頭」載女子前往，應召女每次性交價格約在16000元到4000元不等，待交易完成後，再依人頭抽傭300元到500元不等，分工相當縝密，光是近半年多時間不法獲利估計已達到數百萬元。

在在檢警帶回應召女中，大多以醫美、健檢、觀光等名義入境，在該網站的合作版圖中，最少有60多名仲介、300多名應召女，目前檢警也正擴大追查是否有其他涉案。

▲▼ 檢破賣淫網 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方進行攻堅。（圖／記者洪正達翻攝）

▼應召女臉蛋、身材在網路上一覽無遺。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼拉攏外籍女組「四國妹子聯軍」！賣淫集團搞全台合作　雄檢108警搗破色情機房。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼拉攏外籍女組「四國妹子聯軍」！賣淫集團搞全台合作　雄檢108警搗破色情機房。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼拉攏外籍女組「四國妹子聯軍」！賣淫集團搞全台合作　雄檢108警搗破色情機房。（圖／記者洪正達翻攝）

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