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美國新兩棲攻擊艦「的黎波里號」交船　預計年底服役「從聖地牙哥啟航」

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▲「的黎波里號」兩棲突擊艦（LHA 7）。（圖／翻攝自America`s Navy官網）

▲「的黎波里號」兩棲突擊艦（LHA 7）。（圖／翻攝自America`s Navy官網）

記者康心禹／綜合報導

美國海軍新型兩棲突擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli ,LHA-7）已於2月28日交艦，交艦儀式在密西西比州帕斯卡古拉（Pascagoula）的「杭廷頓英格斯工業」（HII）造船廠進行，該艦是「美利堅級」（America-class）二號艦，預計將在年底編列服役，從母港加州聖地牙哥（San Diego）展開任務。

綜合外媒報導，海軍船艦計畫執行辦公室（PEO Ships）兩棲作戰專業經理瑞佛斯（Tom Rivers1）表示，「我代表整個團隊非常高興能夠交付這種多功能的作戰資產，該艦將於今年內服役，讓陸戰隊航空武力進一步整合至海軍作戰體系中。」

「的黎波里號」從2017年下水，原定在2019年交艦，但因出現「技術設計問題」導致作業延宕；目前已完成一連串測試考驗，預計將在年底編列服役，從母港加州聖地牙哥（San Diego）展開任務，旨在幫助海上探險隊執行各種類型的任務，例如海上安全和人道主義行動。

「的黎波里號」的艦長約257公尺，擁有44,971噸排水量，能夠以超過20節的速度運轉。該艦與「美利堅號」（LHA 6）一樣，特別強調航空載具運用能力，並未配備氣墊船與兩棲載具泛水裝載用的井圍甲板。

在「的黎波里號」服役進入倒數之際，「美利堅級」三號艦「布干維爾號」（LHA 8）也將在3月中旬開始建造，同樣由「杭廷頓英格斯工業」打造，預計在2024年交付給美國海軍。

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