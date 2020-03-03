你有多相信他？魔鬼藏在細節裡　另一半對你有所隱瞞的8個跡象

▲你的另一半是否正在對你隱瞞什麼呢？從他的行為舉止觀察，適時引導對方說出真話，對彼此的關係可能會有所幫助。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

每個人都有不想說的秘密，但經營一段關係，互相信任與良好的溝通是必要的，也能讓彼此知道該在哪裡畫出界線。如果你的伴侶正在隱瞞某些事情，那麼注意他的行為舉止，或許有跡可循，《Bright Side》整理了幾個另一半可能有所隱瞞的跡象，適時引導對方說出真話，對你們的關係也能有所幫助。

聲音改變、避免目光接觸

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如果發現另一半說話的時候聲音有所改變，包含音調、音高等，或是比平常更頻繁地清喉嚨、深呼吸，那可能是對某事感到緊張時的自然反應。除了聲音之外，你的另一半如果在說話時避開你的目光，那可能是因為他們不希望你看到他們眼神中流露出的情緒，無論是不安、緊張或是心虛等，如果有以上徵兆，他有可能正在對你說謊。

擺出不自然的撲克臉

面部表情可以告訴你很多對方的感覺，所以如果你的另一半試圖隱瞞你什麼，他們可能會嘗試讓自己的臉部表情保持一致，以避免不小心流露出他們的秘密。

頻繁眨眼

眨眼過多可能是說謊的跡象哦！編織謊言的時候會讓人感到有壓力，而人們在處於壓力下的時候，眨眼頻率也會增加。如果發現另一半眨眼的頻率過高，有可能你的另一半正在思考如何編織完美的謊言。

突然對你猛烈抨擊

隱瞞一些「不能說的秘密」可能會使你的另一半因為沒有坦誠以待而感到內疚，所以他們可能會因此而突然反應過度、對你猛烈抨擊，試圖讓你覺得自己才是做錯事的那一方。

工作的時間更長

你的另一半近期比平常花更多時間在工作上嗎？比方說加班次數變多或是更頻繁地出差，那麼他有可能正在隱瞞一些什麼，所以才用工作當藉口。

變得特別重視自己的外表

原本對自己的外表或是身材沒有太多要求，卻毫無理由地突然開始重視外表、花更多時間打扮、健身，甚至突然改變品味，那麼可要注意，你的另一半或許是正在試圖引起某人注意。

很難聯絡到他

如果你發現很難與另一半取得聯繫，或是他們減少接電話、回訊息的頻率，那想想最近你們是不是很少溝通、在情感上也難以取得聯繫？最怕的就是人在身邊、心卻飛到外面。

手機不離身

隱私很重要，但是手機不離身、過度保護手機卻是一個警訊。如果他們在深夜也持續收發訊息，而且每當你詢問的時候會感覺到另一半有所防備，那麼可能就是有所隱瞞的跡象喔！