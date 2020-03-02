成年不代表成熟！成熟的人會有的10個特質　你擁有幾項？

▲成熟不在於外貌，而是心智。（圖／翻攝自PEXELS，下同）



記者張惠媛／綜合報導

成年不代表成熟，事實上，還是有很多成年人的行為表現相當幼稚，讓人懷疑「這個人只有身體成熟嗎」？《Bright Side》就整理了10個「成熟的人」應該擁有的特質，你擁有幾項呢？

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懂得控制自己的情緒

一個成熟的人不會輕易對別人生氣，而是會很快地控制住自己的情緒，成熟意味著能控制自己不被情緒所淹沒，並以破壞性的方式做出反應。

對自己的行為負責

我們每天都會做出無數選擇，而這些選擇也會帶來不同的後果。成熟的人會對自己的行為負責。當你學會照顧自己，或做了正確的選擇而讓自己感到快樂，這就是成熟的其中一個特質。

感恩你所擁有的

成熟的人的另一個特質是，珍惜自己擁有的、不抱怨自己沒有的，成熟的人已經意識到並非每個人都能如此幸運，因此不會將事情視為理所當然。

接受自己

要接受自己的現狀並不容易，尤其是當別人不斷告訴你「你應該要改變」的時候，但當你用成熟的態度面對這件事情時，你會懂得擁抱自己、不一味地取悅他人，並會為自己感到驕傲而不是自卑。

了解自己的不足、樂於學習

世上不可能有人知道所有的事情，所以常說「活到老學到老」，但能夠承認自己的不足並樂於學習卻不容易，這也是成熟的人特有的表現。

能察覺他人心情並關懷他人

具有同理心也是成熟的一項特質，成熟的人會設身處地替他人著想，而不是把自己放在首位，在追求自己的慾望跟利益之前，會為他人付出，而別人成功的時候，也會真心祝福對方。

懂得謙虛

如果你是一個成熟的人，那你不會因為自己的成就而自滿，你也懂得如何尊重地對待他人，並且不會覺得自己需要與誰比賽或是超越別人。

展現處事的靈活性

生活中大大小小的事情並不會總是按計劃進行，成熟的人要能適應各種狀況並且提出合適的處理方式，而非一味地固執、堅持己見。

擁有開闊的心胸、不輕易批評人

成熟的人可以從不同的角度看待事物，不會隨意為他人貼上標籤，也不對自己不了解的事物輕易批評。

知道自己總有成長的空間

成熟意味著你不會自滿，不會認為自己已經很完美，或是受到年紀侷限而停止進步，成熟的人知道無論如何永遠有改進與成長的空間。畢竟生活就是學習，無論幾歲都可以努力成為更好的自己。