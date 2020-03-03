堅守崗位！「鑽石公主號」義大利船長最後下船　公主郵輪致敬：我們的英雄

▲鑽石公主號義大利船長下船，船公司大讚「英雄」。（圖／翻攝自Princess Cruises臉書）



記者林彥臣／綜合報導

停留在日本橫濱外海的鑽石公主號郵輪，雖然各國政府早已陸續接回船上的國民，但是郵輪的機組人員則是一直待到2日才全員下船，其中最後離開的義大利籍船長阿爾瑪（Gennaro Arma），更被義大利官方與公主郵輪公司大讚為英雄。

公主郵輪公司在臉書上發文指出，阿瑪爾船長是最後一個離開鑽石公主號的人，他是我們眼中的英雄，他是全球公主郵輪的一份子，我們感謝他與船上管理階層的領導，以及所有機組人員的出色服務，我們由衷感謝日本與世界各國政府對我們的團隊與乘客提供支援。

根據義大利媒體Urbanpost報導，鑽石公主號郵輪由於新冠肺炎（Covid-19）的影響，在日本橫濱停留了數周，船東公主郵輪公司盛讚這位來自坎帕尼亞（Campania）的45歲男人是英雄。

船長夫人瑪麗安娜（Marianna Gargiulo）接受訪問時則表示，「我的丈夫不是英雄，他只是個總是做好自己工作的男人」在他20年的職業生涯裡，有著對每個人來說都是獨一無二的經歷，他最厲害的特質，就是總是能夠保持從容鎮定的性格，他在履行職責時始終保持鎮定。

▲義大利外交部長馬尤（Luigi Di Maio）稱讚阿爾瑪船長是「義大利人永不放棄的象徵」。（圖／路透）



義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）也稱讚阿爾瑪船長，在這幾周的日子裡，有幾次機會聽到他和乘客對話的聲音「他的勇氣打動了我」，他向所有船員、乘客傳遞了寧靜的力量，儘管他們正在經歷超現實的狀況，「像阿爾瑪這樣的人，是我們義大利人永不放棄的象徵！」

當初也在鑽石公主號的台灣魔術師陳日昇也發文致敬阿爾瑪船長，「身為一船之長，面對疫情壓力絕對是最沉重的」，每天都聽到船長會廣播4到5次為乘客打氣，當確診人數不斷攀升，船長語氣也顯得無奈，但是一邊忍住壓力一邊鼓舞眾人，最後確認所有乘客及員工都下船，才踏出離開的一步，見到照片忍不住寫下：「一種我就是要對這艘船完全負責任的態度！ 帥到爆！」

陳日昇還指出，公主郵輪船公司將2500位乘客的旅費全部買單，還提供了乘客回自己國家的來回機票補助，如果滯留日本，也會提供旅館住宿的費用，因此估計船公司多支付了好幾億。

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