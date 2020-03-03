　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

堅守崗位！「鑽石公主號」義大利船長最後下船　公主郵輪致敬：我們的英雄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼鑽石公主號義大利船長下船，船公司大讚「英雄」。（圖／翻攝自Princess Cruises臉書）

▲鑽石公主號義大利船長下船，船公司大讚「英雄」。（圖／翻攝自Princess Cruises臉書）

記者林彥臣／綜合報導

停留在日本橫濱外海的鑽石公主號郵輪，雖然各國政府早已陸續接回船上的國民，但是郵輪的機組人員則是一直待到2日才全員下船，其中最後離開的義大利籍船長阿爾瑪（Gennaro Arma），更被義大利官方與公主郵輪公司大讚為英雄。

公主郵輪公司在臉書上發文指出，阿瑪爾船長是最後一個離開鑽石公主號的人，他是我們眼中的英雄，他是全球公主郵輪的一份子，我們感謝他與船上管理階層的領導，以及所有機組人員的出色服務，我們由衷感謝日本與世界各國政府對我們的團隊與乘客提供支援。

根據義大利媒體Urbanpost報導，鑽石公主號郵輪由於新冠肺炎（Covid-19）的影響，在日本橫濱停留了數周，船東公主郵輪公司盛讚這位來自坎帕尼亞（Campania）的45歲男人是英雄。

船長夫人瑪麗安娜（Marianna Gargiulo）接受訪問時則表示，「我的丈夫不是英雄，他只是個總是做好自己工作的男人」在他20年的職業生涯裡，有著對每個人來說都是獨一無二的經歷，他最厲害的特質，就是總是能夠保持從容鎮定的性格，他在履行職責時始終保持鎮定。

▲▼義大利五星運動黨黨魁梅歐（Luigi Di Maio）宣布與民主黨共組聯合政府。（圖／路透）

▲義大利外交部長馬尤（Luigi Di Maio）稱讚阿爾瑪船長是「義大利人永不放棄的象徵」。（圖／路透）

義大利外交部長迪馬尤（Luigi Di Maio）也稱讚阿爾瑪船長，在這幾周的日子裡，有幾次機會聽到他和乘客對話的聲音「他的勇氣打動了我」，他向所有船員、乘客傳遞了寧靜的力量，儘管他們正在經歷超現實的狀況，「像阿爾瑪這樣的人，是我們義大利人永不放棄的象徵！」

當初也在鑽石公主號的台灣魔術師陳日昇也發文致敬阿爾瑪船長，「身為一船之長，面對疫情壓力絕對是最沉重的」，每天都聽到船長會廣播4到5次為乘客打氣，當確診人數不斷攀升，船長語氣也顯得無奈，但是一邊忍住壓力一邊鼓舞眾人，最後確認所有乘客及員工都下船，才踏出離開的一步，見到照片忍不住寫下：「一種我就是要對這艘船完全負責任的態度！ 帥到爆！」

陳日昇還指出，公主郵輪船公司將2500位乘客的旅費全部買單，還提供了乘客回自己國家的來回機票補助，如果滯留日本，也會提供旅館住宿的費用，因此估計船公司多支付了好幾億。

►酒精乾洗手下殺3折！～爆搶防疫神水來囉～

 
ET快訊
尿出血！他膀胱裡「一朵一朵」塞爆　醫驚：是癌症...要整顆摘
桃園不織布廠拒外商包線　日產500萬片口罩原料：台防疫優先
韓返台打疫苗被拒　媽喊「淪醫療人球」...醫氣炸：直接叫她滾
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

伊朗30萬支小組「入戶排查」　駐華使館：將採中國抗疫方案

印度發現6名「高病毒含量」病患…2天內8例陽性　累計感染11人

快訊／伊朗「緊急衛生服務部」負責人感染新冠肺炎　單日暴增835例11死

堅守崗位！「鑽石公主號」義大利船長最後下船　公主郵輪致敬：我們的英雄

WHO：若掌握證據，會宣布新冠肺炎是大流行病

不斷更新／伊朗24小時增加835例　累計2336確診77死

黑寡婦2.0？傳英國王妃梅根要演漫威「超級英雄」！

民主黨初選「超級星期二」關鍵對決！加州備好洗手液、消毒濕紙巾拚防疫

毒販藏18億比特幣！密碼寫在紙上鎖鋁盒　房東當垃圾全丟了

火山灰噴發衝高6000米　印尼緊急關閉梭羅機場

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

貓皇太胖理不到毛！獸醫建議剃掉　奴才下秒見「粉嫩屁屁」笑到黑咕

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

伊朗30萬支小組「入戶排查」　駐華使館：將採中國抗疫方案

印度發現6名「高病毒含量」病患…2天內8例陽性　累計感染11人

快訊／伊朗「緊急衛生服務部」負責人感染新冠肺炎　單日暴增835例11死

堅守崗位！「鑽石公主號」義大利船長最後下船　公主郵輪致敬：我們的英雄

WHO：若掌握證據，會宣布新冠肺炎是大流行病

不斷更新／伊朗24小時增加835例　累計2336確診77死

黑寡婦2.0？傳英國王妃梅根要演漫威「超級英雄」！

民主黨初選「超級星期二」關鍵對決！加州備好洗手液、消毒濕紙巾拚防疫

毒販藏18億比特幣！密碼寫在紙上鎖鋁盒　房東當垃圾全丟了

火山灰噴發衝高6000米　印尼緊急關閉梭羅機場

iPhone夜間模式攝影比賽結果出爐　體現不同文化夜晚之美

中職／費爾本、潘威倫聯手壓制　統一6比5勝味全奪熱身賽首勝

供應全國最大量醫用口罩核心原料　桃園「敏成」24小時不停機

疫情衝擊觀光　黃偉哲聆聽產業需求增強服務體質措施上路

「上次消費券舉債839億」　蘇貞昌：對振興經濟效果不大

3星座2020挑戰大收穫多！　獅子「毛毛蟲變蝴蝶」TOP1發展無限

伊朗30萬支小組「入戶排查」　駐華使館：將採中國抗疫方案

單親媽冒充「清大碩士」！騙到11家科技公司高薪錄用　下場出爐

中職／蔣智賢陽春砲　悍將追回1分

假釋犯切腳鐐「18小時繞台3/4」　恐嚇檳榔攤6千元…花一半加油吃飯

日高中妹「驚人發育」勾魂老司機 海邊受訪照求神人...本尊被神出了

國際熱門新聞

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

南韓確診4335例　走錯哪步才爆發

印度4性侵犯「3度逃絞刑」！

日網罵爆WHO：開除譚德塞！

北韓再有3900人隔離　疑似病例近7千

日神戶郵輪公司宣告破產　負債逾12億

新天地教主下跪　左手錶成亮點

88歲「毒窟」教主就愛神秘金秘書

美一夜增4死　專家預言「大流行」

世衛：他國新冠肺炎確診是中國9倍

東奧延期舉辦？日奧運大臣回應了

伊朗無懼疫情「狂舔」清真寺

即／南韓單日激增974例　累計5186人染疫

南韓新增600確診　全國4812感染

更多熱門

相關新聞

李棟旭遭指是新天地教徒！　公司怒喊告

李棟旭遭指是新天地教徒！　公司怒喊告

南韓新冠肺炎疫情擴散，目前累計超過5千例、29死，其中大約60％患者與「新天地教會」有所關聯，也因此引起南韓民眾的群情激憤，批評是教會不配合檢疫，才造成極大的防疫破口。而隨著民眾對新天地的憤怒日漸升高，網路上也開始流傳信仰新天地教的藝人名單，而男星李棟旭也被列在內，消息一出經紀公司立刻在第一時間發出聲明否認，並表示會採取法律措施。

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

媽喊淪醫療人球…醫氣炸：叫她滾

即／伊朗緊急衛生服務部負責人感染新冠肺炎

即／伊朗緊急衛生服務部負責人感染新冠肺炎

防疫大作戰！36家金融業啟動異地辦公

防疫大作戰！36家金融業啟動異地辦公

拒包線　台廠：口罩原料台灣優先

拒包線　台廠：口罩原料台灣優先

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎COVID-19鑽石公主義大利日韓要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男星揪10藝人進口罩工廠「連做8.5hrs產4萬2000個」

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府違憲」

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

具荷拉哥哥許願「投胎來當哥女兒」成真

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

嬰童品牌mothercare破產！

香蕉手術「上下顎割開修骨頭」術後呆掉

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

游否希揪3男上三溫暖「整排名車占用公車格」

花蓮強盜犯長相曝

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

更多

最夯影音

更多
持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！
懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面