他與人妻緊貼道歉「那邊臭臭」…她秒回：不會啦！　綠帽夫看訊息崩潰

▲郭姓人夫發現妻子與陳男外遇，2人還在訊息裡回味偷情時的刺激，讓他氣得向陳男求償60萬元。（示意圖，非新聞當事人／達志）

記者羅志華／台北報導

陳姓男子與曾姓女子各自已婚，2人卻於2018年間，於台北各處在車內激情擁吻、撫摸，直到郭姓人夫發現曾妻與小王的曖昧訊息、合照後，才驚覺自己頭上一片綠，尤其看陳男與妻子回味在車上擁吻，傳訊「對不起，嘴巴臭臭」，妻子還秒回「不會啦」，更讓他氣到抓狂；北院日前判陳姓小王須賠郭姓人夫25萬元。

陳男與曾女於2018年7月至10月間，駕車在台北各處約會，2人不僅在車內擁抱、親吻，還彼此傳訊、沉浸在偷情的刺激裡，「好久沒有比較親密的動作，昨天那樣擁抱接吻感覺有點刺激」、「好想再親親」、「我也是，喜歡跟你親親」。

郭姓人夫發現曖昧訊息後，妻子坦承外遇，陳姓小王也在談判中簽下切結書，自白曾於2018年5月至10月間，介入郭男與妻子的婚姻，並保證不再與曾女聯絡，若有違背每則訊息賠10萬元。

但郭男對頭上的綠帽越看越不甘心，事後拿著妻子與小王的曖昧照、對話紀錄等證據，對2人提告通姦，雖最後因證據不足不起訴，但書狀內也提到他們確有擁抱、親吻、撫摸等行為，郭男依侵害配偶權，向陳姓小王求償60萬元。

陳男於審理中，坦承知道曾女已婚，2人間雖有曖昧言語、動作，但沒有擁抱、接吻，更沒發生性行為。

法官審酌陳男簽下的切結書，並參考對話紀錄中的曖昧，再加上2人在車內的甜蜜合照，認為陳男已嚴重侵犯郭男的配偶權，判他應賠郭男25萬元。

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