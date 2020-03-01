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新冠肺炎大陸網軍假消息侵台　1天13件！國安局假公文最誇張

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記者張君豪／台北報導

新冠肺炎（COVlD-19）疫情正在全球蔓延，1日刑事局提出假疫情謠言顯示：「大陸網軍全面大反攻！」昨天刑事局偵七大隊破天荒光一天就接獲18件不實疫情訊息案件創下紀錄！警方清查網路IP資訊，光是大陸網軍造謠的就高達13件，其中最誇張的假疫情訊息當屬有臉書帳號假傳「國家安全局密報假公文」散播：「李前總統因武漢肺炎逝世」，警方調查發現該臉書帳號疑為人頭帳號，且臉書頭像照片身穿軍服胸口出現大陸五星旗圖樣，研判為大陸網軍所為，呼籲民眾切莫上當。

▲刑事局1天接獲18件新冠肺炎假疫情謠言檢舉，警方清查發現多來自對岸網軍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局1天接獲18件新冠肺炎假疫情謠言檢舉，警方清查發現多來自對岸網軍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局1天接獲18件新冠肺炎假疫情謠言檢舉，警方清查發現多來自對岸網軍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局1天接獲18件新冠肺炎假疫情謠言檢舉，警方清查發現多來自對岸網軍。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵七大隊指出，涉嫌造謠的臉書使用者「張家駟」、「Yu-chieh Tsai」等人，以國家安全局密報之假公文散播「李前總統因武漢肺炎逝世」等不實疫情訊息；警方調查發現，署名「張家駟」網友目前已關閉帳號，警方查詢台灣國民身分證相片系統，並無吻合對象。

▲刑事局1天接獲18件新冠肺炎假疫情謠言檢舉，警方清查發現多來自對岸網軍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局1天接獲18件新冠肺炎假疫情謠言檢舉，警方清查發現多來自對岸網軍。（圖／記者張君豪翻攝）

警方發現其臉書頭像身穿軍服，胸口出現大陸五星旗圖樣，加上這張假公文圖文中，國安局公文用語，出現「我部」、「我科」等非本台灣政府公文用語；另查臉書署名「Yu-chieh Tsai」之網友，其臉書好友多為大陸或香港地區之帳號，且名稱皆以英文為主，臉書貼文多以醜化總統蔡英文為主，用字夾雜簡體字，警方確認上述兩則疫情假訊息都是大陸網軍所為。

警方發現對岸網軍近期大量操作新冠肺炎疫情假訊息，另臉書署名「東方吹雪」網友在臉書社團散播不實衛生福利部假公文，內容表示至2月16日止「台南市各醫院第一批送驗樣本數6354例，呈陽性1843例」，除標示為「緊急件」以及「絕對機密」，並蓋有「部長陳時中」的簽名章，惟該則公文業經台南市政府衛生局證實係偽造，警方呼籲民眾勿再轉傳以免觸法。

警方指出：對岸網友造謠無奇不有，尚有「台中、屏東現在根本就是人間煉獄，不知道感染了多少」、「臺灣許多人染病武漢肺炎後倒臥路上，政府直接用車將人載至不明地點」、「武漢肺炎死亡者多到要埋起來」、「臺灣媒體報導武漢已發生人吃人導致病毒傳染」等誇飾疫情訊息，意圖製造疫情之嚴重態勢。

警方指出，這些謠言貼文均由大陸網軍虛設帳號所為，有些甚至關閉帳號躲避警方追查，警方搖頭感嘆：「兩岸網路疫情資訊戰早已開打！」警方提醒民眾，只要細心分析這些假疫情謠言的用字遣詞，如「尸」、「离」簡體字體，不難發現貼文帳號背後應係大陸人士，試圖打擊台灣民眾對政府防疫信心。

刑事局偵七大隊光1天就接獲假疫情案件共18件，其中有13件確定為大陸網軍所為，另有3件檢舉案並未達違法之虞，台灣則有一名女網友涉嫌轉傳高雄港查出有碼頭工人確診案例，但經警方函查，事實上只是一般感冒，高雄女網友未經查證轉傳造成民眾恐慌觸犯傳染病防治法第63條，另有一名大陸網友冒充註冊副總統賴清德的YOUTUBE假帳號也遭檢舉，警方目前循線深入追查。

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