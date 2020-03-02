疫情衝擊...解放軍走向生物國防時代　吳謙：將儘快推動出台生物安全法

▲大陸國防部稱要加速推動生物安全法，發展生物國防，示意圖。（圖／翻攝 周密金融）

記者任以芳／綜合報導

大陸國防部發言人吳謙2日表示，新冠肺炎疫情突顯生物安全的重要性，「考量保障人民、國家安全，決定把生物安全納入國家安全體系。」湊巧，近日大陸網路又突然流傳2011年《中國國防報》曾發表的舊文章《讓生物戰爭走進國防視野》，如此巧合，外界也推測，受到疫情衝擊，未來生物國防將是大陸極為重視方向。

▲大陸國防部發言人吳謙稱，決定把生物安全納入國家安全體系。（圖／翻攝 新華視頻）

國務院聯防聯控機制今天舉行新聞發佈會，有記者在國務院記者會上提問，「近期有專家建議組建生物國防軍來確保國家的生物安全，對此有何考慮？」吳謙回應，加強國家生物安全是各國的普遍做法，國際上對生物安全問題向來十分重視。1992年，聯合國環境與發展大會通過《21世紀議程》和《生物多樣性公約》，專門提到生物技術安全問題。」

他還表示，「決定把生物安全納入國家安全體系，全面提高國家生物安全治理能力。中國將儘快推動出台生物安全法，加快構建國家生物安全法律法規體系、制度保障體系。」

▲近日大陸網站突然重新流傳兩篇舊文章，內容討論應該加強生物國防。（圖／翻攝 國防時報熱點）

早在國防部還沒宣布消息前，大陸網站突然流傳兩篇關於生物國防的舊文章。第一篇來源是「國防時報熱點」發表的帖文，內容是2011年原載《中國國防報》的文章《讓生物戰爭走進國防視野》。

這篇文章指出，要樹立新時期生物國防的戰略地位，制定生物國防計劃，提高全民生物國防意識，把水和糧食等關係到人民健康和民族安全的戰略產業和命脈領域，牢牢掌握在國家公共部門手中。該文章提到，要重視基因技術研究，要保持高度警惕，未雨綢繆，並舉例美國推出強化生物國防的「布薩特計劃」，這項計畫針對的是可用作進攻性武器的轉基因生物。

文章的另一部分，源自2014年《中國國防報》的文章《基因戰爭，你不得不防》。文章指，據報道，美國、以色列等國，都有研究基因武器的計劃。文章還提及，「基因武器不易被發現，讓對手防不勝防。經過改造的病毒和細菌基因，只有製造者才知道它的遺傳密碼，其他人很難破譯和控制。」基因武器的殺傷作用過程，人們一般不能提前發現，並採取有效的防護措施。一旦感受到傷害，為時已晚。

如此巧合時機，大陸開始重視生物國防，引起網民熱議，撇開不搞陰謀論，但是國防安全確實要重視，「這種事情真的防不勝防。」