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習近平探訪清大醫學院　批准解放軍派4000醫護支援武漢

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▲▼習近平察看重大疫情應急防控藥物研究室。（圖／翻攝自新華社）

▲習近平察看重大疫情應急防控藥物研究室。（圖／翻攝自新華社）

記者楊庭蒝／綜合報導

大陸國家主席習近平2日先後來到軍事醫學研究院、清華大學醫學院，考察新冠肺炎(COVID-19)疫情的救治工作，以及了解疫苗、藥物的研究進度，在慰問研究、醫護人員之餘，也召開座談會聽取相關部門的報告，以掌握疫情相關的最新動態。

根據《新華網》報導，習近平表示，疫情發生以來，全國科技戰線積極響應黨中央號召，有關部門組成科研攻關組，確定臨床救治和藥物、疫苗研發、檢測技術和產品、病毒病原學和流行病學、動物模型構建等五大主攻方向，組織跨學科、跨領域的科研團隊，科研、臨床、防控一線相互協同，「產學研各方緊密配合，短短一個多月時間內就取得了積極進展，為疫情防控提供了有力科技支撐。」

《新京報》也指出，清華大學醫學院程京院士團隊、四川大學華西醫院、博奧生物集團有限公司共同設計開發一款試劑，只要耗費1.5個小時，就可以一次檢驗6種呼吸道常見病毒，當中包括新冠病毒，只要應用到臨床上，就可快速鑑定新冠肺炎的疑似確診病患，讓救治工作更加集中在確診病患中。

目前這種6項呼吸道病毒核酸檢測試劑盒已經提供4套給武漢市，這些藥物、儀器將投入到華中科技大學附屬協和醫院、同濟醫院和火神山等醫院。

▲▼運-20。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

▲大陸運-20運輸機。（圖／翻攝自微博／央視新聞）

因為疫情尚未落幕，習近平批准下令，陸海空等全軍共4000多名醫護，分三批支援武漢，這些醫療隊員的背景，來自感染科、呼吸科、重症醫學等領域，而且很多隊員曾參與過小湯山醫院抗擊「非典」，援助獅子山、賴比瑞亞抗擊伊波拉疫情等任務，具有豐富的傳染病救治經驗。

受到疫情影響，原本將要召開的全國人大已經確定延期，而習近平預計在4月以國賓身分出訪日本的行程，在中日雙方已達成協議後，要以應對疫情為最優先的選擇，所以確定推遲這次的行程，新的出訪日期則尚未宣布。有日媒預測，新的行程有可能會延到秋季。

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