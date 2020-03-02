解放軍4000醫護支援疫區「零感染」　重症3467人已治愈689人

▲4千名解放軍支援湖北疫區，至今仍保持零感染。（圖／路透）

記者郭卉寧／綜合報導

中國解放軍先前出動4千名人員馳援武漢，對此，中央軍委後勤保障部衛生局長陳景元2日表示，目前支援湖北醫療隊的軍隊醫護仍保持零感染，因為軍隊加強隊防控知識培訓，並控制人員的外出和交流，減少集會等措施來控制疫情，而且「積極調整訓練安排，通過有力、有序、有效的防控措施，讓部隊有非常良好的訓練生活，擁有良好的備戰狀態」。

陳景元在國務院聯防聯控機制記者會上表示，解放軍在1月24日派遣首批450名醫護人員抵達武漢協助，並在2月2日再加派950人支援，且2月13日又派2600人到湖北增援，共有4千名軍隊醫護前往疫區，馳援火神山等接收重症患者的醫院，且至今仍保持零感染的紀錄。

他也指出，這三批軍隊醫護主要是以感染科、呼吸顆、重症醫學專業的人員，且大部分都有參與過SARS時期北京小湯山醫院的救護，也曾投入海外對抗伊波拉病毒的工作，具有豐富救治經驗。

▼陳景元表示，火神山醫院運作良好，正不斷接收重症患者。（圖／翻攝自央視微博）

另外，陳景元表示，火神山醫院運作良好，正不斷增加接收重症患者的人數，截至1日為止，武漢火神山、泰康同濟、婦幼光谷等3所醫院集中收治地方重症患者3467人，治愈689人，全軍定點收治醫院和軍隊支援湖北醫療隊累計收治新冠肺炎患者4450例，已治愈出院1000例。

至於如何做到軍隊醫護零感染，陳景元指出，軍隊採取加強人員防護工作及防疫知識培訓，並控制外出和交流，減少聚會與集體活動，「同時積極調整訓練安排，減少集體活動，通過有力、有序、有效的防控措施，使部隊有良好的訓練生活，處於良好的戰備狀態。」

陳景元也表示，軍隊應對突發公共衛生事件聯防聯控工作機制向武漢緊急調撥40萬個醫用口罩，配發8000套防護服、50套正壓防護頭罩、2套負壓運輸隔離艙，保障醫療救治急需。空軍出動30架次運輸機，向武漢緊急空運軍隊醫療力量和物資：截至3月1日，中部戰區派出130輛運輸車、260人，擔負支援武漢市生活物資運輸任務，累計出動5667人次、車輛2500多輛次，運送群眾生活必需品8500多噸，防護物資器材 23600多件（套）；出動直升機4架次，轉運醫療物資6.5噸。28個省軍區（警備區）每天出動民兵約20萬人，配合地方完成外來人員管理、場所消毒、物資運輸、防疫宣傳等任務。