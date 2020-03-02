員工「無症狀」確診！上櫃大企隱瞞不報「害全公司遭殃」…下場出爐了

▲上櫃大企隱瞞不報疫情。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

安徽省合肥市衛健委2日通報，安徽國風塑業股份有限公司一分廠發現一例新冠病毒「無症狀感染者」。截至2日8時，當地已排查密切接觸者177人，組織核酸檢測均為陰性。目前，該企業對269名員工開展快速篩查，發現結果正常，已停產整頓。

據《新京報》報導，通報指出，合肥市二院3月1日上午9點30分通過疫情網報告一例新冠病毒無症狀許姓感染者。病患43歲，是安徽國風塑業股份有限公司一分廠拉伸車間員工，住在瑤海區人才苑社區。

通報稱，許男及其工作和居住場所已按規定採取相應措施；同時根據《新冠肺炎防控方案（第五版）》規定，疾控部門會同高新區、瑤海區、市國資委，立即組織對該無症狀感染者開展流行病學調查，啟動密切接觸者追蹤、集中隔離和核酸檢測等工作。

▲新冠病毒傳染性超強。（圖／路透）

截至3月2日8時，高新區已排查許男密切接觸者167人，均予以集中隔離並採樣送檢，目前核酸檢測結果均為陰性。瑤海區已追蹤隔離許男密切接觸者10人，均予以集中隔離並採樣送檢，目前核酸檢測結果均為陰性。

為進一步擴大篩查範圍，高新區還組織對安徽國風塑業股份有限公司一分廠另外269名員工開展了協力廠商快速篩查，結果正常。

此外，網上流傳一份合肥高新技術產業開發區管理委員會向涉事企業國風塑業下發的停產通知。停產通知顯示，國風塑業已被責令停產整頓，待各項防控措施落實後方可復工；同時，當地區經貿局聯合疾控中心2月26日督察疫情防控工作中，發現國風塑業存在防疫工作不到位的現象、員工發熱就醫未及時上報的問題。