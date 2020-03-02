澎湖可登陸地點少！　國防院：台海作戰的「重要天然屏障」

▲國防部長嚴德發日前視導澎湖防區，勉勵軍隊發揮不對稱作戰能力。（圖／軍聞社）

記者陳政錄／綜合報導

研究台海與國際戰略情勢，我國防部智庫最新分析指出，從國際政治角度，澎湖戰略地位可說是第一島鏈的防禦最前線，也是台海防禦作戰的「重要天然屏障」，因為適合登陸的地點不多。執行方面，澎防部需在共軍可能登陸地點部署火力，並透過高機動性與優勢打擊的火砲兵力，以游擊戰方式牽制敵軍。

國防部智庫、國防安全研究院日前發布最新一期「國防趨勢月報」，首個章節就提出，澎湖在台海防衛作戰中，戰略地位已經超越金門、馬祖，有進可攻退可守的戰略作用，其90個大小島嶼、偵測範圍達300公里以上雷達站，更是反制共軍登陸，守衛台灣本島重要屏障。

▲三總澎湖分院模擬應變指揮機制。（圖／軍聞社）

該章節文章作者、國防戰略與政策研究所助理研究員黃恩浩指出，澎湖本島主要由馬公、中屯、白沙、西嶼等四座主島所組成，多屬平坦、沙灘等地形，高地離海平面約 50 公尺。從一般性的概念來看，易遭敵以海上登陸、空（機）降等方式突擊登陸。

但他特別提到，若「從軍事角度來看，適合登陸的地點卻不多。」歷年漢光演習、聯合反登陸作戰操演中，還可以應證扮演優勢高機動性火力打擊的角色，非機械化步兵營（簡稱「機步營」）莫屬；必要時，澎湖亦可支援金門後勤補給。

對於澎湖現有兵力部署，黃恩浩強調， 目前在澎湖駐紮的軍隊是諸外島中戰力最強者，主要包括陸軍第 503 裝甲旅（裝甲騎兵營、戰車營、機械化步兵營、混合砲兵營）、反甲連、陸軍兩棲偵二連、海軍陸戰隊基地警衛營、陸軍第 168 步兵旅改編的防空砲兵群、海軍 146 艦隊、空軍「天弓」飛彈連與空軍 IDF中隊等。

在打擊敵軍登陸的角色上，黃恩浩表示，自軍2007年、2011年推動「精進案」、「精粹案」，將澎湖原屬裝甲503旅的裝甲步兵、戰車營整編為裝步營，到如今的「機步營」後，國防院文章表示，該營在澎湖地區具備相當高的機動作戰能力，以及有堅強的反空（機）降及反擊作戰能量（反特攻、反突擊、反滲透及緊急應變處置等），是澎湖地區重要防護目標應援的戰備部隊。

黃恩浩在分析中進一步提到，未來我國新式潛艦成軍後，若將潛艦部署在台灣本島南北方的台灣海峽附近海域，不僅可強化澎湖在台海防衛作戰的制海權，並可牽制共軍海軍跨越第一島鏈的行動。由此可見，澎湖軍力的提升可以在擊截敵軍與反登陸作戰方面發揮一定戰略效果，可在「濱海決勝、灘岸殲敵」的整體防衛構想架構下，有效擴大台灣本島防衛的戰略縱深。

據了解，第一島鏈說法自二戰後，從美軍開始廣泛使用，並演變成壓制北京，美軍西太平洋布局的重要一環，被稱為是「島鏈防線戰略」。泛指東亞的海岸線往東向太平洋島嶼北起日本群島、琉球群島，中接台灣，南至菲律賓、大巽他群島的鏈形島嶼帶之間的廣泛海域。

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