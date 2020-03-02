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歐盟擬規定手機電池可拆卸化！充電孔也擬統一規格　即便定案還得數年調整期

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▲▼充電。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲傳歐盟擬再將手機電池規格模式統一化。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝仁傑／綜合報導

據國外媒體9TO5Mac報導，歐盟擬規定手機必須有可拆卸化的電池，傳將在3月中公佈。該法規將適用於歐盟27個成員國中，所有銷售手機的製造商，這將迫使眾多廠牌改變手機電池配置的型式。

智慧型手機剛推出早期，人們通常都會自備一顆充滿電的備用電池，在手機電量不足時直接拆卸替換，相較於現在手機的充電模式，不需要另外再等待一段充電時間。

儘管可拆卸式電池顯得更方便，卻可能為帶來其它問題，比方說將會降低防水性能，iPhone的無縫設計也將受到影響。國外媒體預測，若此法案真的通過，就手機廠牌而言，蘋果將受到較大的影響。

▲▼滑手機,追劇。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲現在的智慧型手機較少採用可拆卸式電池。（圖／翻攝PAKUTASO）

歐盟近期似乎一直想將手機的規格統一化，繼先前要將充電孔的規格統一，現又祭出新規定，要將手機電池的型式恢復到從前的可拆卸式電池。

蘋果先前已經反對充電孔統一的想法，不過，即便歐盟最終強制推行，規定也不會立即生效，畢竟必須給予廠商適當的時間去改變手機設計，通常，這個寬限期以年為單位。

因此，這些手機規格標準化的提議，從提案、立法到推行，都還有一長段路要走，短期內對於用戶和手機品牌不至於產生影響。


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