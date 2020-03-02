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讓平板更像筆電！傳蘋果將為iPad Pro推出配備「觸控板」的鍵盤

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▲▼iPad鍵盤。（圖／達志影像／美聯社）

▲傳蘋果計畫在今年稍晚推出一款內建「觸控板」的iPad Pro鍵盤。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

蘋果正致力於縮短iPad與筆記型的差距，其搭配聰穎鍵盤，可讓用戶在平板電腦上享受到近似於筆電般的使用體驗，而據外媒報導，蘋果計畫在今年稍晚推出一款內建「觸控板」的iPad Pro鍵盤，預計將與新一代iPad Pro一同推出。

蘋果在去年釋出的iPadOS作業系統更新上透過「輔助觸控」（AssistiveTouch）為iPad添增了對滑鼠的支援，不過螢幕上顯示的游標不是像電腦上顯示的黑白色箭頭，而是一個半透明的黑色圓圈，中間有一個點。蘋果將這個功能藏得很深，且該功能也並未明確顯示為滑鼠支援。

科技網站《The Verge》推測，這可能意味著其實蘋果並不鼓勵用戶替iPad添增滑鼠設備。不過日前《The Information》透露，蘋果有意推出一款配備有觸控式軌跡板的新款iPad鍵盤。若該消息為真，則未來iPad對滑鼠的支援可能會在新一代iPadOS中變得更加明顯。

事實上，配件製造商Brydge也正在開發一款配備觸控軌跡板的iPad鍵盤保護殼。該設備採用經典的鋁製Brydge設計，但添增了觸控板，為iPad提供更近似於筆電的使用體驗。

▼Brydge推出配備觸控軌跡板的iPad鍵盤設備。（圖／截自Brydge官網）

▲▼Brydge推出配備觸控軌跡板的iPad鍵盤設備。（圖／截自Brydge官網）

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