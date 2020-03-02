屏東婦身夜牽車東港鵬灣大橋下...忘了回家路　警護送返家

▲屏東縣東港警分局東港派出所警員黃光輝、翁榮霖二員，護送許姓婦人返家，讓家屬很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

85歲許姓婦人夜晚牽著一輛腳踏車屏東縣東港鵬灣大橋下方馬路上，相當危險，東港警分局員獲報前處理，由於她未帶任何身分證件，警方利用臉部辨系統查出她身分，由於時值晚上，基於安全，警方護送她返家，讓其家人感激不已。

東港分局東港派出所警員黃光輝、翁榮霖二員，於日前接獲民眾報案，稱東港鎮鵬灣大橋下有一老婦人身型單薄牽著腳踏車在馬路上，立即趕往處理，發現她不知所措在道路上行走，員警上前關心，她表示夜間不知如何返家。

由於她身上並未帶任何證件，員警以警用人臉辨識系統查詢查出她是85歲的許姓婦人，住東港鎮興漁里，警方基於安全，一人駕駛巡邏車載許姓老婦，另一名員警騎著老婦人的腳踏車一同返家，家人見狀，相當感謝。



東港警分局長劉清俊肯定黃光輝、翁榮霖兩員主動積極、為民服務精神；並籲請家中若有長輩遇有失智或健忘情形，為防止走失，不妨定期對於有走失之虞的家人拍照，以備不時之需。

另平時對於家中有走失之虞者，多留意其穿著、特徵、使用語言、口頭禪，最好申請「預防走失手鍊-愛心手鍊」，經由愛心手鍊服務中心針對每一使用者編號，並登錄其詳細資料，民眾透過服務專線告知手鍊上編號，服務人員可立即聯絡家屬、或告知通報人將走失者送至警局或派員前往處理。

►茶樹精油乾洗手組