北市男搭小黃到屏東找哥哥...說不出地址　警靠2關鍵找到人

▲屏東警分局員警幫蔡姓男子找到哥哥，讓他的哥哥很感激 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

台北市蔡姓男子搭計程車南下屏東市找哥哥，因說不出具體地址及哥哥姓名及連絡方式，司機報警處理，警方根據月線索資料協助找尋未果，計畫先將他帶往收容所安置時，突接獲熱心民眾提供可能是他哥哥的手機號碼，讓警方順利找到其哥哥，讓其家人很感謝。

屏東警分局歸來派出所韓姓與張姓員警於日前擔服巡邏勤務時，在下午16時許接獲一名計程車司機至派出所報案，稱在台北市石牌區載到一名男子，其表示要到屏東市歸來地區找家人，行車至歸來後，問他確切的地址，他卻無法具體陳述，直覺有異，便將男子帶至派出所請求警方協助尋找親人。

警方先是詢問他身分，但他說不出來，疑有精神狀況不佳，經員警勉強拼湊及查詢M-POLICE核對國民身分證影像照片得知其身分姓氏為台北市的52歲蔡姓男子，早年住過歸來地區。

韓員憑藉著其「姓名」及「曾經住過歸來地區」等有限線索，立即前往歸來社區探詢，然區里民面對警方詢問該蔡男，皆表示未見過、不知悉其身分及家屬，由於未獲得進一步的資訊，警方要先將蔡男送往收容所安置時，接到歸來里民來電提供一支電話號碼聯繫稱或許是該名蔡男的家屬；警方再根據民眾提供的聯繫電話撥打，接電者即為蔡男親大哥，得知自己的弟弟獨自從台北南下驚訝萬分，馬上前往派出所接回弟弟。

其家屬向警方表示，蔡男精神狀態不佳，長期住在台北收容中心，可能趁裡面人員未注意偷跑出來的，謝謝警方的協助，自己會親自照料弟弟，對於警方熱心為民、鍥而不捨的追查並給予幫助精神，由衷地感謝。

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