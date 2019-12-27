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數位金融夯　合庫推「會聊天」的i秘書　2020年Line好友目標百萬人

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▲▼合作金庫首推金融諮詢服務AI機器人Line「i秘書」上線。（圖／合庫提供）

▲合作金庫首推金融諮詢服務AI機器人Line「i秘書」上線。（圖／合庫提供）

記者吳靜君／台北報導

數位潮流時代，合庫推出AI機器人「i秘書」，24小時在Line、Facebook Messenger提供信用卡、台外幣、房信貸等服務。合庫表示，這是公股銀行中，第一個可學習的聊天機器人，目標在2020年Line好友可以突破百萬人。

合庫近日推出金融諮詢服務AI機器人「i秘書」，提供信用卡、台外幣、房信貸、分行與ATM據點及訂閱通知等5大金融服務功能。

請繼續往下閱讀...

合庫表示，該行目前有270家分行，現在約700萬客戶，i秘書首度加入服務行列，搭載人工智慧（AI）與有助於識別中文語意的自然語言處理等專業智庫，具備多輪式對話能力，結合消費者反饋資訊，持續不斷進行語意學習、提高答覆精準度。

i秘書多元全面的服務項目涵蓋大小生活情境，從信用卡資訊、房貸，至出國換匯，一鍵串起消費者的人生大小事，讓現代金融服務更加惠及各個角落，明年度也將掌握科技脈動，提供更加個人化的數位金融體驗，預估將於2020年達到破百萬的Line好友數。

合庫也將預計在下一階段提供個人化服務，包含：台外幣帳務查詢、信用卡帳務查詢、貸款帳務查詢等，持續掌握數位科技脈動用以探索客戶需求，提供客戶數位與實體分行虛實融合，創造更友善客戶的數位金融服務平台，也讓愛嘗鮮的年輕族群在Line、Facebook Messenger上感受到有溫度的隨身服務，、具人情味的社群金融體系。

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