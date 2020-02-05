臉書兒童版Messenger Kids添新功能　父母可查看孩子的聊天紀錄與動態

▲Messenger Kids添新功能，家長可進一步監控孩子的訊息內容。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

臉書於2017年為旗下即時通訊應用程式Messenger推出兒童版本Messenger Kids，旨在讓父母能確保13歲以下孩子不會與不適當的人接觸。稍早，臉書宣布再為Messenger Kids添增新功能，讓父母得以查看及控制孩子使用該App的情況。

家長現在可透過「家長儀表板」查看家中13歲以下孩童的聊天紀錄及對象，也有權利刪除孩子發送或接收到的圖片，並可隨時將其遠程註銷。此外，若孩子封鎖或檢舉任何聯絡人、貼文或訊息，父母也會即時收到通知。新功能甚至允許父母下載孩子的所有訊息，類似於臉書App中提供的資料下載功能。

由於臉書要求孩童需年滿13歲才能建立帳戶，鑒於市場上缺乏一款適用兒童、同時也賦予家長控制權的通訊應用程式，因此於2017年推出Messenger Kids。

不過，自Messenger Kids推出以來，一直受到極為嚴苛的審查。有部分人質疑臉書提供孩童產品的動機，一些兒童保護倡導團體更呼籲應關閉該App。去年中旬，Messenger Kids遭爆技術漏洞，只要透過「群組聊天」即可迴避「家長同意」的限制，允許孩童在未經批准的情況下與陌生人群聊。此事件爆發後，進一步引發民眾對對孩童隱私保護的質疑。

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