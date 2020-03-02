全台第一家停工工廠今復工　居家隔離14天付全薪！中市府請業者4日說明

▲台中市一家木業公司自主隔離14天後，上午恢復上班。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台灣首例因新冠肺炎致死的白牌車司機的親屬傳出在台中市潭子區一家木業公司上班後，公司擔心發生群聚感染，2月17日主動公告全體員工居家自主隔離14天，該公司3月2日恢復上班，但大門深鎖拒絕受訪，台中市政府勞工局勞動基準科長曾傳銘表示，公司已表明會支付全薪，不過他還是要求公司4日到局內說明。

該名白牌車司機住在彰化，但其外甥女婿在台中市一家木業公司上班，消息傳出後，市府環保局派員前往公司四周消毒，該公司也主動貼出公告，要求50多名員工都必須居家隔離14天，勞工局2月19日也發文給該公司，提醒要遵循勞動法令，不能違法扣薪，否則可依違反勞基法處以2萬至100萬元罰款，勞工局已要求該公司3月4日帶著薪資單到局內說明如何給薪。

請繼續往下閱讀...

曾傳銘表示，上午他已和公司連絡上，公司表示會支付全薪，不過，他還是希望公司能帶著薪資單前來說明，如果屬實，就沒有違法問題，他強調，並不是一定要處分公司不可，而是站在輔導公司、照顧勞工立場，而民眾若有勞動權益問題，可撥打諮詢專線04-22276526、1999市民一碼通，或到勞工局服務櫃台諮詢。

該公司上午復工後，大門深鎖，公司以剛上班、正在全面消毒為由拒絕受訪。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來