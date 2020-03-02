連23天發紅包給25歲護理師女兒！父：做了乾煸牛肉等妳回來　背後真相看哭

▲陳良貞子瞞著父母主動請戰。（圖／翻攝《十堰晚報》）

記者陳俊宏／綜合報導

今年過年，大陸有許多家庭因為新冠肺炎疫情沒能團聚，湖北省十堰市的陳敬超一家也不例外。陳敬超的25歲女兒是一名護理師，她在疫情發生後留在武漢醫院，堅守抗疫一線。父親心疼女兒又不敢打擾她工作，於是想出連續23天發送紅包，背後的原因讓人鼻酸。

《十堰晚報》報導，陳敬超是武當山中學一位歷史老師，他的獨生女陳良貞子是武漢同濟醫院的一名護理師。疫情發生後，武漢封城，導致女兒無法返回武當山特區老家過年。

1月23日是小年夜，陳良貞子在沒有告訴父母的情況下，主動請纓，參加同濟醫院中法新城院區新冠肺炎定點收治危重病房護理工作。

▼在武漢抗疫一線的陳良貞子（前排左三）。（圖／翻攝《十堰晚報》）

陳敬超提起女兒瞞著家長主動戰「疫」，現在多了幾分理解和自豪，「 她當天報名，當天就集結參戰。當時，女兒沒有告訴我和她媽媽。到了大年初二，我們才知道。我為這事難受了好幾天，後來慢慢理解女兒的做法。」



陳敬超說，「女兒太累了，從參戰到現在沒有休息過一天。每天工作精神高度緊張，自身的護理嚴格執行程序，重病患者的監護不容一絲疏忽，否則都是生命的代價，得讓她多休息一會兒！」

於是，從2月4日立春那天起，陳敬超決定不跟女兒通電話、也不視訊，默默支持她在一線抗擊疫情，讓她安心診療照顧患者。雖說不想打擾女兒工作，但他還是放心不下，於是從2月4日開始，每天上午給女兒發一個微信紅包。

▼父女倆發紅包的紀錄。（圖／翻攝《十堰晚報》）

▼細心的父親在日曆上記下女兒參戰的每一天。（圖／翻攝《十堰晚報》）

每天一個百元紅包，是沉甸甸的父女情！陳老師表示，「發紅包，接收了表示她現在平平安安。紅包的紅色代表是喜慶、是鼓勵！」他說，女兒小時候最黏爸爸，每天睡前都是爸爸給她講故事。

長大後，成績優秀的陳良貞子就讀湖北醫藥學院，畢業後被武漢同濟醫院招錄。從2019年元旦，女兒有一年多沒回家了，多次給她打視訊電話，可忙碌的女兒都沒時間接。

「我給妳做乾煸牛肉，妳回來吃」、「結束了肯定回去！」參加抗擊疫情戰鬥後，父女倆僅說過幾句話。為了不打擾女兒工作，陳敬超便以每天發紅包給女兒這種特殊的方式，傳遞著濃濃父愛，默默祝福女兒早日凱旋，「每天一個紅包，我會一直發到女兒戰勝這場戰鬥！」

▼小時候的陳良貞子與父親外出旅遊留影。（圖／翻攝《十堰晚報》）