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香港紓困發放現金　蘇貞昌：他國人民常要求學習台灣經驗模式

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記者陶本和／台北報導

為因應新冠肺炎的衝擊，政府針對夜市、商圈、餐廳與藝文產業，經濟部編列23億實施振興措施。對此，相較於香港「直升機撒錢」政策，直接發放現金，行政院長蘇貞昌2日表示，台灣有台灣的情況，作法常被其他國家人民要求政府學習台灣經驗、模式。

政府推動振興券本來設計以「你消費、我折扣」方式實行，但在上週會議上，改回「消費折抵」的方向。對此，行政院重新採納抵用券作法，擬定四大原則。

據指出，四原則包括：第一，避免產生「消費替代效應」，要讓消費者能掏出更多錢，搭配抵用券使用；第二，是要易於使用；第三，是搭配各種方案與措施，提供多元組合；第四，是實施對象鎖定因疫情導致消費人潮減少，而受影響的產業。

對於振興券的討論進度，蘇貞昌表示，政府不但要防疫、要紓困，還要振興，這次汲取上次SARS經驗，有很多新的作法，也有過去一段時間裡，推動的夜市抵用券等經驗。

蘇貞昌說，總之就是要紓困，也要振興，要刺激消費讓商家有經濟動能，這些待有詳細作業之後，會再向各界來報告。

至於相較於香港的直接發放現金的政策，蘇貞昌表示，台灣有台灣的情況，作法常被其他國家的人民要求自己政府學習台灣經驗、台灣模式，他會斟酌國內情況做最好的處理。

▼行政院長蘇貞昌視察中央流行疫情指揮中心。（圖／記者周宸亘攝）

▲▼行政院長蘇貞昌視察中央流行疫情指揮中心。（圖／記者周宸亘攝）

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