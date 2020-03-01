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驚！景美捷運站出口搶刮刮樂！毒蟲搶彩券攤得手萬餘元　警36小時內逮人

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▲景美捷運站出口驚傳彩券攤商遭搶，警方迅速破案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲景美捷運站出口驚傳彩券攤商遭搶，監視器錄下搶匪騎乘無車牌機車犯案。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

2月23日深夜、台北市文山區景美捷運站出口發生一起彩券攤商遭搶奪的重大刑案，一名習慣在景美捷運站羅斯福路六段出口前騎樓擺攤的老婦人，當時遭一名頭戴安全帽的男子佯裝購買刮刮樂之際，卻伸手搶走放在桌上、價值達新台幣1萬8千多元的兩疊刮刮樂彩券，隨後該名男子立即騎乘沒有懸掛車牌的機車逃逸無蹤。

▲景美捷運站出口驚傳彩券攤商遭搶，警方迅速破案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲景美捷運站出口驚傳彩券攤商遭搶，警方迅速破案。（圖／記者張君豪翻攝）

由於老婦人擺攤賣彩券的位置就離北市文山二警分局、景美派出所不到兩百公尺的距離，警方隔天接獲老婦人報案後，立刻成立專案小組展開調查，警方循線查訪並調閱監視器，鎖定家主新北市石碇區的高姓男子涉案（50歲、經查有搶奪、毒品等多項前科）文山二警方25日下午申請搜索票、拘票到高姓男子住處將他逮捕到案。

高男落網後向警方表示，自己因為缺錢購買毒品解癮，才會異想天開把自己機車號牌拔掉後當作犯案工具行搶落單擺攤賣彩券的老婦人，高男搶到刮刮樂彩券後已經全部刮除，並到台北市中正區的某彩券行兌換1萬多元彩金，警方訊後依觸犯搶奪罪名將他移送台北地檢署偵辦。

文山二警分局說明，因該名被搶彩券攤商擺攤處係人來人往捷運出口，明顯違規設攤行為明顯，但顧慮老婦人弱勢營業，警方暫依柔性勸導該名婦人勿違規設攤深夜營業，並允諾會加派警網巡邏，以維護該處治安穩定。

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