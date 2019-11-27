孕婦破羊水劇痛哀號　尖峰時段塞車！警幫開道8分鐘送台大

記者張君豪／台北報導

北市警文山第二分局交通分隊分隊長楊順守，11月20日上午約8點於羅斯福路與興隆路口站準備服勤務時，突然一名神情緊張的男子搖下車窗，急促告訴分隊長「老婆羊水提早破了」，適逢上班交通尖峰時段，羅斯福路往醫院的道路車速緩慢，可能來不急趕到醫院生產，加上老婆頻頻痛苦哀號，請求警方幫忙。

▲文山二交通分隊長楊順守騎機車幫產婦開到送醫，過程相當溫馨感人。（圖／記者張君豪翻攝）

▲文山二交通分隊長楊順守騎機車幫產婦開到送醫，過程相當感人。（圖／記者張君豪翻攝）

文山二警方指出，當時著急的小客車駕駛原本停在羅斯福路旁打算請求萬盛街派出所警方協助，警員目視到交通分隊楊姓分隊長在前方興隆路口值勤，立即以無線電通報楊姓分隊長協助開道送醫。

楊姓分隊長接獲這個「搶救新生兒」大作戰任務，並看到自小客車內後座孕婦表情相當痛苦，另外還有一名3歲女童嚇得驚慌失措，分隊長立刻騎乘巡邏車打開警示燈和警報器，並示意男駕駛開車要跟緊在他警用機車後面。

由於狀況相當危急，楊姓分隊長沿路帶領著民眾一家人開車駛入公車專用道，遇有路口紅燈時，警方鳴笛指揮、示意其他車輛讓道，順利安全在8分鐘內將孕婦一家人護送至台大醫院。

文山二交通分隊楊分隊長事後表示，孕婦一家人到台大醫院進入急診後，約5分鐘嬰兒就出生了！喜獲麟兒的男子感激向警方表示，若非警員熱心沿路協助開道，妻子恐延誤就醫。陪同母親生產的女童開心的對楊分隊長說：「謝謝警察叔叔，救了媽媽！」



楊分隊長表示，自己有兩個小孩，對於看到孕婦夫妻著急的樣子，當下就感受到駕駛一家人的焦急，送他們到醫院後陪伴一家人進醫院就醫，沒過多久就聽到嬰兒出生的哭聲；他謙虛說，「民眾就醫生產過程順利就好！很高興可以幫到他們！」

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