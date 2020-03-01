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確診新冠肺炎仍趴趴走！阿伯錄影嗆：在家隔離的人都怕死

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▲▼武漢伯確診卻跑出醫院，在大街上亂晃。（圖／翻攝微博）

▲武漢伯確診卻跑出醫院，在大街上亂晃。（圖／翻攝微博）

記者柯振中／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，不過湖北武漢一名確診患者卻四處趴趴走，從醫院出門散步，甚至還錄影嗆在家隔離的人都是「苕貨」（笨蛋的意思），囂張的行徑讓大陸許多網友全怒了。

綜合陸媒報導，這名確診患者趁著空檔溜出醫院，到大街上遊蕩，甚至拿起手機自拍，明明就該被隔離，「老子還可以出來。」隨後，男子還到了藥房買消毒液，接著繼續在大街上遊蕩，拍下街景，甚至罵隔離者都是「苕貨」，行徑相當誇張。

▼武漢伯確診卻跑出醫院，在大街上亂晃，甚至還嗆在家隔離的人「怕死」。（圖／翻攝微博）

▲▼武漢伯確診卻跑出醫院，在大街上亂晃。（圖／翻攝微博）

這樣的行為傳到網路上，有不少媒體報導，也有網友感到相當憤怒，當地警方立刻介入。過了不久，該名男子再錄影道歉，指稱是因為家人害怕病毒，不敢替他送物資到醫院，所以才趁著空檔溜出去，說了些不負責任的話，感到相當抱歉，痊癒後願意接受法律懲罰。

不過，儘管出面道歉，還是難以平息網友的憤怒，不少大陸網友在微博上痛罵，「醫療費用自己出怎麼樣」、「取消他享有的免費治療待遇，此次治療費用自理，外加承擔法律責任」、「這種人就不該享受免費醫療！內心太惡毒了」、「確診了還瞎跑？？？真的這種人別免費救了。」

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