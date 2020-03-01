簡單看懂新冠肺炎解剖！　法醫：患者「肺已經不是肺了」像被糨糊包覆

▲華中科技大學同濟醫學院法醫系教授、湖北省司法鑒定協會會長劉良。（圖／翻攝自央視）

記者劉亭／綜合報導

新冠肺炎首例解剖報告結果出爐，主持的法醫劉良分析，患者的肺部有許多「如同糨糊一樣」的黏液附在上面，而且觸感跟正常的肺很不一樣，肺已經不是肺了，裡面被別的東西取代了，而這些發現對於治療會有很大的幫助。

根據「央視」報導，劉良指出，新冠肺炎的病變與SARS有類似之處，也有自己的特色，而從目前的病理結果來看，一些死者的肺部切面上，能看到有黏液性的分泌物，這也是臨床治療需要特別注意的地方。

「它是很黏稠的，像糨糊一樣的液體附著在上面」。劉良指出，不像一般的感冒、流感是流清鼻涕、鼻水，它又在深部的氣道裡面，出現黏液成份，如果在治療上不去針對性地做處理的話，反而可能起反作用。

另外劉良也解釋，正常的肺握上去像一個海綿，含氣。但是感染了新冠病毒的肺，一摸上去的感覺卻大不一樣，這個肺已經不是肺了，它是一個實變了，(肺)裡面被別的東西取代了」。

《新型冠狀病毒肺炎死亡屍體系統解剖大體觀察報告》中指出，死者肺部損傷明顯，炎性病變（灰白色病灶）以左肺為重，肺肉眼觀呈斑片狀，可見灰白色病灶及暗紅色出血，觸之質韌，失去肺固有的海綿感。切面可見大量黏稠的分泌物從肺泡內溢出，並可見纖維條索。

►75%酒精乾洗手、衛生紙這裡都有