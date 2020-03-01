韓國瑜228口誤很奇怪　罷韓團體推「罷杯組」要民眾記清楚

記者洪正達／高雄報導

高雄罷韓第二階連署已進入到最後的統整、造冊的部分，但目前罷韓團體大多陷入經費不足的困境，WeCare為此推出紀念商品「罷杯」，並推出《杯底不能養金魚》MV，希望能加深民眾對罷韓活動的印象，尹立也強調，罷韓不是分化，而是事後大家都能跟歌詞寫的一樣，化解隔閡讓理念不同的人「一飲而盡」。

▲WeCare推出罷杯組紀念品。（圖／記者洪正達攝）



尹立指出，在政治獻金尚未解套前，罷韓團體不斷推出紀念商品募款，這次推出的「罷杯」組，希望讓民眾與罷含活動產生連結，尤其在二二八發生的73年後，韓國瑜在追思活動上的致詞為何不敢與事件連結？又講了一個根本與二二八無關的背景故事，甚至用台語講了相當拗口「八二三」到底用意何在？

▲▼尹立、張博洋、陳冠榮為罷杯代言，希望民眾能堅持下去。（圖／WeCare提供）

尹立表示，「罷杯」商品由6個杯子組成，也是與台灣民眾生活相當有連結的杯子，可以裝啤酒、紅酒，或果汁飲料都可以，也希望民眾典藏罷韓路上所有的歷史，與張博洋、陳冠榮演出《杯底不能養金魚》MV代言罷杯組，3人在影片中變裝三大男高音在影片中對嘴演唱，既諷刺韓市府連續2年停辦228紀念音樂會，也針對韓國瑜在228當日的失言，呼籲市民一定要堅定罷韓。

▲罷杯組有6種不一樣的文字。（圖／記者洪正達攝）

