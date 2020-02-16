「妨礙罷免連署」里長交保隔天…罷韓「30萬達成」關帝廟還願

記者洪正達／高雄報導

高雄「罷韓連署」啟動第18天就已達成原先設定的30萬份目標，不過許多連署志工在這段期間遭受到許多言語威脅，其中甚至有謝姓里長姐弟竟對擺攤連署的志工開嗆「開車來撞」，橋頭地檢事後傳喚該名里長到案說明，認為他已違反選罷法、公然侮辱、恐嚇等多項刑責，訊後以5萬元交保候傳；隔天「罷韓」前往意誠堂還願，祈求一切平安，讓暴戾之氣別再出現。

▲罷韓團體向關聖帝君獻上「功在高雄」牌匾。（圖／記者洪正達攝，下同）

據了解．12日晚間罷韓志工到內門設置連署點，卻遭到當地里長嗆聲，甚至揚言「我數三聲你不出去，我馬上開車撞你，我沒騙你！」甚至在台南一家電池行掛上紅布條，寫上「罷韓純粹政治鬥爭，規避涉貪追查，尹立19標案百發百中，有公信力嗎？」，對兩件案例，Wecare高雄發起人尹立認為已經違反選罷法，15日前往高雄地檢署按鈴申告。其中內門事件嗆聲開車撞志工的謝姓里長姊弟遭橋檢傳喚，訊後裁定5萬元交保。

「罷韓團體」WeCare、台灣基進、公民割草16日前往意誠堂關帝廟還願，並獻上「光復高雄」牌匾，領銜人陳冠榮醫師也說，感謝關聖帝君保佑，在所有夥伴的協助下讓第二階段提早達標，希望後續的連署書都能平安送回總部，也希望在外連署的夥伴可以全員平安，不會遭受任何恐嚇與脅迫，讓所有作業可以順利完成。

▲陳冠榮表示，接下來除了48萬份連署邁進外，志工要開始24小時點收連署書。（圖／記者洪正達攝）