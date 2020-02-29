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「罷韓vs挺韓PK賭盤」蠢蠢欲動　警強調：母湯黑白來！必抓

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▲罷韓連署突破51萬。（圖／記者洪正達攝）

▲罷韓二階破50萬，地下賭盤也在蠢蠢欲動。（資料照／記者洪正達攝）

記者洪正達、洪靖宜／高雄報導

高雄「罷免韓國瑜」連署已衝破50萬大關，現在不但正反雙方陷入交鋒，就連地下賭盤、賭客也瘋狂，加上可能會影響到最後投票結果，民意代表及罷韓團體都希望有關單位要介入查辦，不過，市刑大表示，目前尚未接獲任何情資，若有一定會主動調查。

罷韓第二階段連署門檻為22.8萬份，原先計畫在二月底達成32萬份「安全值」，不過在罷含團體的強力催票下，，不到兩周的時間就已經超過預期目標，罷韓領銜人陳冠榮醫師就在當時希望在市選委會的對連署文字「錙銖必較」的壓力下，將安全值提高到48萬，沒想到參與連署的市民仍然相當熱烈，第三週就收破50萬，。

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，我們的任務連署書送到選委會，依據規定盡快辦理投票，展現民意，影響投票結果是市民意志和心聲及韓國瑜表現不是外力影響，盡全力宣傳罷免。

Wecare高雄發起人尹立則說，罷免是公民權的形式不論遇到任何干擾阻擾都會堅持到底，歷史上第一次有機會罷免無能市長，讓市民決定去留，堅定無懼無畏推動下去。

消息人士指出，原本今年總統大選賭盤在後期因蔡英文後勢看漲，當時甚至傳出直接封盤，只給賭客下注韓國瑜，據了解，當時全台流通的賭資就已高達200億，沒想到近期罷韓議題火熱，地下賭盤竟將腦筋動到後續的罷免投票。

警方也特別警告，罷免賭盤一定違法，由於目前第二階段尚未結束，若確定會進行罷免投票後，一定會展開相關專案查緝，主要在防治賭盤暴力事件產生，情資若出現一定會調查，維持乾淨的選舉環境。

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