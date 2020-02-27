好康報您知！　執行署台南分署法拍會光陽機車1元起標

▲行政執行署台南分署將於3月3日123聯合拍賣日，請民眾不要錯過。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

好康又來了，法務部行政執行署台南分署將於3月3日123聯合拍賣日下午3時起，在台南市中西區忠義路1段台南分署二樓拍賣室舉辦法拍會，拍賣包括2003年份光陽機車１元起標，不要錯過！

▲拍賣包括2003年份光陽機車１元起標等物件。

台南分署指出，拍賣物品包括ISUZU貨車、馬自達休旅車、鈴木休旅車、中華廂型車等汽車，另外還有光陽機車、自動蛋糕機、LED燈泡、工業用護膝、三信商銀股票67股等歡迎民眾競標，訂於當日下午2時30分起開放民眾拍賣登記，下午3時起，正式競價拍賣。

台南分署表示，本次拍賣活動比較吸晴的物件有：2003年份光陽機車，101CC，該部車輛僅欠燃料費及罰鍰2100元，本次為第一次拍賣，不訂底價1元起標；2013年份光陽機車149CC，該部車輛欠燃料費600元 ，本次為第一次拍賣，訂有底價。

台南分署提醒，有意參與本次拍賣的民眾，應事先詳細了解拍賣公告上之記載。為方便民眾觀覽拍賣物，台南分署已將拍賣資訊及拍賣物照片公告於台南分署網站，歡迎民眾事先查詢閱覽。

另外，為維護大家的健康，本次拍賣活動，台南分署將於入口處量體溫，並請民眾配戴口罩，倘民眾拒絕量體溫、戴口罩，台南分署將拒絕入場。

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