新冠肺炎是「動物源性病毒」！中國-世衛發佈報告：空氣不是主要傳播方式

▲新冠病毒顯微鏡彩照。（圖／NIAID Flickr）



記者蔡儀潔／綜合報導



中國-世界衛生組織今（29）日發佈新冠肺炎（COVID-19）聯合考察報告，當中在傳播途徑方面，研究發現「尚無新冠肺炎空氣傳播的報告，且根據現有證據，也不認為空氣傳播是主要傳播方式。」另外，報告指出，新冠肺炎是一種「動物源性病毒」。

大陸國家衛健委29日發佈《中國-世界衛生組織新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）聯合考察報告》。報告指出，新冠肺炎病毒是一種動物源性病毒；目前的全基因組基因序列系統進化分析結果顯示，蝙蝠似乎是該病毒的宿主，但中間宿主尚未查明。

▲這張圖像顯示了SARS-CoV-2（黃色），它是導致新冠肺炎（COVID-19）的病毒 。（圖／NIAID Flickr）

報告顯示，中國已經在此次疫情動物溯源的三個重要領域開展工作，分別是對武漢2019年12月發病病例開展早期調查；對華南海鮮批發市場及其他市場進行環境採樣；對華南海鮮批發市場售賣的野生動物的來源和種類以及市場關閉後這些動物的去向開展詳細調查。

此外，新冠肺炎在無防護下通過飛沫和密切接觸在感染者和被感染者之間發生傳播；尚無新冠肺炎空氣傳播的報告，且根據現有證據，也不認為空氣傳播是主要傳播方式，但在醫療機構中，或可存在因醫療操作產生氣溶膠而發生空氣傳播的可能。

報告指出，糞便排毒已在一些患者中得到證實，少數病例糞便中還發現活病毒，但根據現有證據，糞口傳播似乎並不是新冠肺炎傳播的主要傳播方式，其在新冠肺炎病毒傳播中的地位和作用仍待明確。

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