洪慈庸重返立院「挨轟酬庸」！　館長開砲力挺：不要兩套標準

▲館長開直播力挺洪慈庸。（圖／翻攝YouTube「館長成吉思汗」）

記者莊智勝／台北報導

前立委洪慈庸征戰2020立委連任失利，28日下午傳出洪接受立法院長游錫堃邀請，預計3月初將重返立法院，轉任有給職顧問，消息曝光後遭外界質疑此舉無異「酬庸」。對此，網紅館長陳之漢28日深夜開直播力挺洪慈庸，直言首長、院長本就有權可任命副手、顧問，如若這樣算是酬庸，那就不要兩套標準，應把各縣市長任命的官員全都一一檢視，「選輸的你就不要哭爸！」

館長先是在臉書抨擊，吳斯懷都能當國民黨不分區立委，「為何洪慈庸不能當立法顧問？酬庸？你嚇唬我啊？」隨後28日深夜館長開直播重砲擊退酸言，開頭就先表明立場，直指自己從一開始就支持洪慈庸，「洪慈庸當過立委，而且連續多年獲評優秀立委，她接任顧問，我覺得沒有問題！」

館長指出，縣市首長、院長選上了本來就有權力可以任命身邊副手、顧問人選，如果游錫堃任命洪慈庸接任顧問算是酬庸，那酸民就不要兩套標準，應該把所有縣市首長任命的官員通通檢視一輪，「楊瓊瓔擔任台中市副市長，還有特別行政事務費，算酬庸嗎？韓國瑜任用潘恆旭擔任觀光局長，算不算酬庸？國民黨是在刷什麼存在感？」

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▼洪慈庸競選連任失利，隨後遭游錫堃任命返回立院，引起外界酬庸質疑。（圖／資料照）