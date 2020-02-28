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非法移工成防疫破口！勞動部：相當諷刺「憂加強查緝成反效果」

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▲新冠肺炎,新冠病毒,香港,維多利亞公園,印尼,移工,肯當,Kendhang。（圖／達志影像／美聯社）

▲非法移工難掌握，恐成防疫破口。（圖／達志影像／美聯社）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎蔓延，我國確診累計32例，其中案32曾為案27的印尼籍看護，且是非法移工。勞動部勞動力發展署蔡孟良副署長表示，本次發生的狀況令人感到諷刺。他也表示，若加強查緝恐導致移工不敢承認有症狀，仍會以鼓勵主動投案的方式，進行查緝與協助。

蔡孟良副署長表示，本次發生的狀況令人感到諷刺，勞動部對於移工管理有三大措施，包括針對移工宣導防疫觀念，考慮到語言落差，所有宣導也翻譯四國語言，包括泰語、印尼語、越南語、英語，透過地方政府宣導。

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而非法移工是否成為防疫破口？他表示，已建立非法移工查緝機制，希望透過相關管道，要求雇主不要非法僱用，因為非法僱用，就會導致移工、國人的防疫潛在風險。

蔡孟良說，也有與醫院合作，掌握相關人員，避免產生類似狀況，呼籲所有僱主，移工若跟隨到醫院，雇主就要提供口罩等防疫措施。另雇主禁止移工外出休假是非法的，勞動部正在研擬，如何更妥適針對移工隔離。另外案32友人出現症狀，雇主也自發性停工，勞動部表示贊同，並強調，若有移工是有症狀，卻還被雇主要求上班，依法可以行使退避權不上班。

勞動部也表示，確實擔心若加強查緝，會導致移工不敢出面承認，去年建立鼓勵投案機制，只要自首，行政裁罰就會更輕，讓其能儘速歸國，所以還是呼籲可以主動投案，勞動部就能予以協助。

中央流行疫情指揮中心表示，案32在2/16到2/19的戶外活動，足跡遍及台北車站、樹林車站、龍山寺等，也曾搭乘捷運、火車、公車。且該名看護為非法移工，不在外包人員管理內，可說是防疫漏洞。

勞動部表示，已建立加強查緝非法移工機制，也提供民眾檢舉違反《就業服務法》獎勵金，提高檢舉誘因，並會透過各管道，以移工的母語加強宣導防疫觀念。

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