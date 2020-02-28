安倍下令停課內幕曝光！　日媒分析「罕見決定」：與民間怒火有關

▲日本首相安倍晉三。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社東京28日綜合外電報導

日本首相安倍晉三昨天突然宣布，為預防武漢肺炎疫情，籲請日本高中以下學校臨時停課。日媒報導，安倍排除政府內慎重意見做出罕見決定，可能跟之前因應作為遲緩飽受批評有關。

日本首相安倍晉三昨天在政府舉行的對策本部會議上，表明將籲請全日本中小學及高中等學校，從3月2日起臨時停課到春假結束。

有日本網友在推特上揶揄安倍的籲請停課，中小學生得知後的反應是「好耶」；高中生的反應是「謝謝安倍」；家長的反應是「太突然了」；應考生的反應是「考試怎麼辦」；老師的反應是「要畢業典禮了、要打分數了、該怎麼辦才好」；一般民眾的反應是「是喔」。

早在安倍籲請停課前，北海道知事鈴木直道26日率先做出籲請道內所有公立中小學停課的決定，並說「政治判斷的結果，責任由我來負」，獲日本網友好評。

鈴木直道也在推特上回應說，針對安倍的籲請，他和北海道教育長商議後決定，對已經停課的中小學及特殊教育學校，希望延長到春假前；而道內高中部分，則希望能從3月2日起停課到春假前。

日本時事通信社報導，為防止武漢肺炎疫情擴散，安倍罕見呼籲全日本高中、國中及小學採取臨時停課措施。安倍主導決策過程排除了政府內持慎重看法人士意見，背景似乎是因為國內愈來愈多聲音批評政府因應作為速度緩慢，造成內閣支持率下滑。

安倍在昨天傍晚舉行的對策本部會議上，罕見地「籲請全國所有小學、國中、高中及特殊教育學校，從3月2日起到春假前採取臨時停課」，這是繼26日籲請相關團體避免舉行大型活動後，另一項大膽的政策方針。

政府內部在討論籲請停課時，出現不少認為此舉「將造成雙薪家庭混亂」、「（中央）政府沒有這個權限」的消極聲音。

安倍昨天先在下午1時30分左右，與文部科學大臣萩生田光一、文部科學省事務次官藤原誠會談；日本政府舉行對策本部會議和發表籲請內容，大約是在會談的一小時後。

日本政府內部很多看法認為，是安倍排除了持慎重看法的文部科學省意見；也有看法認為，安倍可能是受到輿論對政府的批評升高，想展現出首相的領導能力。

籲請各團體避免舉行大型活動也是一樣，日本政府內部一開始認為此舉將對經濟產生大的影響，慎重以對的看法占上風，所以在25日白天決定的基本方針上，明記「不籲請全國一律避免舉辦活動」。

但25日傍晚氣氛就發生變化，主要是受到日本職業足球聯賽（J.League）決定延後例行賽的原因。政府高層官員表示，產業界等愈來愈多業者產生動搖，要求政府明示指導方針，讓政府決定籲請業者避免舉辦，才會讓25日已提出的方針一夕出現大轉彎。

在野黨把矛頭指向政府決策反覆，國民民主黨參議院議員會的會長大塚耕平昨天在記者會上說，「政府反應遲鈍，（決策）最後階段又掉以輕心」；共產黨委員長志位和夫說，「很清楚政府因應措施緩慢且被動」。