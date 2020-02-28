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大陸學者：新冠肺炎3成患者神經系統受損　重症病例佔一半

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▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,上海。（圖／路透）

▲新冠肺炎衝擊全球。（圖／路透）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續衝擊，中國華中科技大學附屬協何醫院神經內科主任胡波日前帶領團隊研究了新冠肺炎的214例樣本病例，發現新冠病毒除了肺以外，可能也會損害神經系統，因為在所有病例中有3成都出現了神經系統損害的現像，因此呼籲醫生除了注意呼吸系統的症狀外，也要多注意神經系統。

根據《財新網》報導，胡波帶領團隊研究了上月16日起到本月19日為止的214名新冠肺炎患者，平均年齡為52.7歲，其中有88人是重症、126人為非重症，另外，其中83名患者也患有糖尿病、高血壓、新血管疾病、癌症等至少一種合併慢性病。

研究團隊將神經系統症狀分為3大類，分別為中樞神經系統症狀、周圍神經系統症狀和骨骼肌損傷。而研究結果則指出，214例樣本中一共有78名患者在確診後出現了上述3大類神經系統的症狀，超過總樣本數的3分之1。

▲武漢首個方艙醫院開始收治武漢肺炎病患。（圖／翻攝新華社）

▲新冠肺炎的患者可能會遇到神經系統受損的症狀。（圖／翻攝新華社）

78人中一共有53人的中樞神經系統受損，出現了頭痛、頭暈、意識障礙和急性腦血管等症狀；19人是周圍神經系統受損，出現位味覺嗅覺系統衰退、食慾減退、神經痛等；最後則有23人的骨骼肌損傷。而中樞系統受損的53人中又有5人出現缺血性中風、1人腦充血和16人意識障礙等較嚴重的症狀。另外，值得注意的是，神經系統受損的78人中，一共有40人是重症患者，快達總樣本數重症患者的一半。

據悉，浙江省杭州市的首例患者表示，自己在上月19日確診，本月12日痊癒出院，但由於感染新冠肺炎吸入了大量病毒，導致他的肺部受損嚴重，甚至比一般重症病人嚴重，因此他也無法正常上下班，更沒辦法蹲下、長時間行走，甚至一般跳起也只能跳離地面1公分。

研究也指出，新冠肺炎的病毒可會透過血液循環和逆走神經元的路徑來損害中樞神經系統。不過研究團隊在最後也表示，由於樣本僅有214例，基數太小可能會導致結果出現誤差，且這些樣本的數據都是來自電子病例，因此無法診斷出較輕微的神經系統症狀；另外，這些患者大部分都尚未痊癒還在住院，所以無法評估神經系統損傷是否對治療會產生影響，因此這項研究目前還非常侷限。

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