北市女猝死疑新冠肺炎　指揮中心：可協助檢驗、將進一步瞭解

▲中央流行疫情中心執行官周志浩，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

北市一名女子發燒猝死，檢警懷疑可能感染新冠肺炎，但是遭但家屬出面指控，若有懷疑為何法醫不採集檢體送驗，讓家屬到現在都無法確定死因。中央流行疫情指揮中心今（27）日受訪表示，法醫有其專業，若有傳染病疑慮可以請求幫忙檢驗。

針對該名女子猝死案件，家屬不滿為何遺體從23日放置到殯儀館，事隔5天至27日檢察官只有拍照，並未採集檢體送衛生單位相驗，到現在都無法確定死因。

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北檢則回應，23日接獲通報後一方面請家屬先把遺體送到板橋殯儀館冰存，追查死者就醫紀錄、家人入出境紀錄、工作同事接觸對象等資訊，一方面也聯繫台北市衛生局人員，但衛生局回覆死者不在防疫通報名單內，無法檢疫；然而北市衛生局至前為止都還沒有接到相關通報，若有通報會啟動調查。

中央流行疫情指揮中心執行官周志浩表示，法醫有其專業，依據專業判斷行使法律職權，一旦懷疑有傳染病疑慮，法醫可以採取檢體，請求防疫單位協助檢驗，以前相關傳染病就已經有支援過，至於該起個案會請法務部法醫主管機關進一步瞭解。

據瞭解，北檢24日會同法醫進行相驗，但因遺體冰存後無法採集檢體，僅觀察死者外觀無外傷，死因無法判斷，後續預計3月1日經家屬同意後進行解剖後，將檢體送疾管署檢疫。

外界有意見將新冠肺炎採檢擴大至不明死因。周志浩回應，要看不明死因情形，如果很明顯可以排除傳染病就不需要，如果說的確有疑慮，也可以慎重一點，採集檢體化驗看看。