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「繳交通罰單」1年花多少！過半0元乖寶寶超欣慰　一看狂嗆：違規達人是你

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▲▼警察開罰單,交通違規,罰單,機車（圖／記者季相儒攝）

▲平時好好遵守交通規則，就不怕警察開罰單。（示意圖／記者季相儒攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

不管是開車、走路，用路人若不遵守交通規則，等收到罰單恐怕欲哭無淚。一名網友好奇在WomenTalk板上發起閒聊「大家一年花在交通罰單的錢？」文中表示，不論騎車、開車，都有可能曾被測速拍過，或被檢舉闖紅燈等等，抱怨辛苦賺來的錢都拿去繳罰單，「人生94犯賤，愛違規又愛繳罰單：）。」

這位網友在文中指出，「不論騎車開車，被對號稱速度敏感王的測速照相機拍過，闖紅燈、紅燈右轉被檢舉達人舉發過，偶爾跟同事吃薑母鴨都被酒測臨檢過」，辛苦賺來的錢都拿去繳罰單。原PO就忍不住直呼「人生94犯賤，愛違規又愛繳罰單：），有沒有一年都花多少錢繳交通罰單的卦？」

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▲開車，駕駛，汽車，四輪，行車，方向盤，買車，車險。（圖／pixabay）

▲許多人開車上路從未收到過罰單。（示意圖／pixabay）

看到貼文後，網友馬上留言大吐滿腹怨氣，「拿到駕照以來只有一張超速……乾」、「目前為止收過3張，一張因為逆光沒看到紅燈，兩張因為慢車道塞車騎到快車道被照（1X年以來就這3張）」、「三四千吧，一段式左轉跟小超速」、「一張沒看到紅燈被開，X」、「沒兩段600，一次而已，因為騎太慢被拍到。」

不過許多人繳出的錢竟然都是「0」元，堪稱是乖寶寶榜樣，「0，有駕照以來沒收過交通罰單」、「0……不會開車就不要學人開車啦」、「0，我很難理解為什麼有人可以常常被開單」、「0，我很怕死」、「0，我開很慢，因為我老爸和老姊開車很衝，所以老媽常唸我不要像他們一樣。」

其中還有網友忍不住對原PO說教，「闖紅燈跟紅燈右轉還敢說人家檢舉達人，違規達人是你」、「酒駕還敢講」、「你愛違規給政府賺怪誰」、「好像很得意嘛！被撞不要上來哀」、「自己不要違規不就好」、「我的罰單都是紅線違停。」

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交通規則違規罰單PTT

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