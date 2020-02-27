觀光紓困五方案一覽！「提前離境＆停止出團損失、入境旅行社」補貼即起可申請

▲台北故宮過去一天參觀人數平均會有7000至8000人受疫情影響，目前約一天2000人左右，人數銳減近6成，觀光客幾乎都以散客為主，展場幾乎空蕩蕩。（圖／記者呂佳賢攝）

記者李宜秦／台北報導

新冠肺炎肆虐，旅行業大受打擊，不只陸港澳出入境受影響，現在連日本、韓國、泰國也成為疫區，交通部投入44億元，擬定觀光紓困方案，包括陸團提前離境、停止出入團、入境旅行社紓困、人才培訓、周轉融資補貼，各方案均已完備，即起開放申請。

觀光局表示，在旅行業接待陸港澳團提前離境部分，20人以下旅行團可補5萬元、以上可補8萬元，每人機票費可補2萬元，此類目受影響的團數共68團。除此之外，旅行業安排團體「提前出境」所支付的額外費用，包括機票、簽轉等，都全額補助。

請繼續往下閱讀...

受疫情影響停止出入團的部分，每名團員2000元，每團最高可補5萬元，每家以50團為上限，採實報實銷，陸港澳地區從1月22起至4月30日暫停出團，若公告延長則同樣適用，陸港澳團客入境則是自1月25日起暫停，直到防疫政策許可入境為止，其餘禁止我國入境的國家如義大利等也適用。

▲疫情肆虐，我國觀光客大幅減少。（圖／記者呂佳賢攝）

入境旅行社紓困部分，觀光局表示，來台入境旅遊團以三大類為限，包括一般觀光團（陸港澳除外）、企業獎勵旅遊團、國際郵輪彎靠岸上旅遊。一般與企業獎勵旅遊團每人次可補1000元，每團上限分別為3萬、6萬元，郵輪團每人可補100元，綜合旅行社申請上限350萬元、甲種旅行社250萬元，每一旅行業者限申請一次。

在人才培訓部分投入8億元，參與培訓者每人每小時可得158元的轉型培訓費，每人每月補助時數限120小時，辦理培訓者每次最多請領300萬元，該要點自本月21日起生效，期限為6個月。若因培訓需要租用遊覽車，每輛每日最多可補1萬元；教材與文具用品應依照參訓人數與課程編列，每人每小時最多可補100元，每一課程每人最多600元。

▲因應武漢肺炎疫情升高,前往中正紀念堂觀看儀隊降旗儀式的遊客大多都自主戴上口罩。（圖／記者李毓康攝）

在周轉融資補貼部分，觀光局提供信用保證基金，協助旅遊業等貸款資本性融資與週轉金，貸款額度上限分別為3000萬、1000萬元，貸款期限則分別為15年、5年，業者可將此些貸款用於設備更新、重建營業場所、支付薪資等。

觀光局表示，上述方案法制作業均已完備，今日完成公告程序，並開始受理業者申請，業者應備妥相關文件及誠信自律，儘速優先辦理前三項12億元的紓困措施，另觀光局將同步於北、中、南、東辦理紓困及振興措施之旅行業者說明會。