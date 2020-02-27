　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／台灣新冠肺炎「9例已解除隔離」　23人還在住院中！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎目前確診32例、5出院、1死亡，中央流行疫情指揮中心今（27）日指出，目前確診案例中，解除隔離共9例（案1、4、5、8、10、11、12、13、17），其餘23名個案持續住院隔離中。

▲疾管署說明新冠肺炎疫情,中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中 。（圖／記者李毓康攝）

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

根據指揮中心統計，昨（26）日國內新增15例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,086個案，含32名確診、2,024名排除，餘隔離檢驗中（22名初驗陰性、其餘待檢驗）。

確診個案中1名死亡、6名出院（第13例於26日出院）、其餘個案持續住院隔；另鑽石公主號返台國人中，2月25日後送1人一採結果陰性，二採檢驗中，其餘18人無疑似症狀，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

▲▼解隔離個案。（圖／指揮中心提供）

▲解隔離個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診78,497例，較前日新增433例，其中8,346例重症，2,744例死亡。

國際間累計3,188例確診病例，分布43個國家/地區；病例數以韓國1,261例、日本鑽石公主號682例（含本國籍5例）、義大利400例、日本189例及伊朗139例為多；病例中55例死亡，其中伊朗19例、韓國12例、義大利12例、鑽石公主號4例、日本3例、香港2例、法國2例、菲律賓1例。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

ET快訊
發燒就拒載！國道客運明起防疫升級　乘客搭車前需量體溫、戴口罩
破千激增！南韓「新增171確診」全境累計1766人染新冠肺炎
王思平閃婚牙醫男友！甜蜜認「我是李太太了」
陳時中證實和顏清標通過電話！談大甲媽遶境延期：明白他的為難
取消出國就能申請補償！醫事人員出國禁令「社工師也適用」
印尼看護工染疫時序表曝！兩段醫院照顧「接觸者171人」
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

確診看護2/18搭火車路徑曝光！行經樹林、板橋站「全程都有戴口罩」

遶境延期！徐國勇赴拱天宮感謝媽祖庇蔭「瘟疫遠離，進香繼續」

改道！228連假返鄉遊玩車潮　國道彰化路段有封閉

限量特價「平均每條10元」！好市多萬用神布「補貨就秒殺」：結帳台一片黃

清明連假遊宜蘭　葛瑪蘭提供宜蘭區全票最低81折優惠

居家隔離14天…他好奇「租屋獨住怎買飯」　網秒解：有送飯，還能幫倒垃圾

大甲媽祖遶境延期！　指揮中心將對「大型集會活動」訂指引

貪吃時必讀的減肥毒雞湯！　「你連體重都控制不了，還談什麼自律」

讓「陳時中沮喪落淚」的台商將出院！　目前9例解隔離、23人住院中

北投妹買到「衛生棉口罩」糗歪　網暴動曝「N95等級高檔貨」：超賺的

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

遶境都吃大鍋菜！恐增加飛沫傳染 他勸信徒「向媽祖請假」防疫情擴散

確診看護2/18搭火車路徑曝光！行經樹林、板橋站「全程都有戴口罩」

遶境延期！徐國勇赴拱天宮感謝媽祖庇蔭「瘟疫遠離，進香繼續」

改道！228連假返鄉遊玩車潮　國道彰化路段有封閉

限量特價「平均每條10元」！好市多萬用神布「補貨就秒殺」：結帳台一片黃

清明連假遊宜蘭　葛瑪蘭提供宜蘭區全票最低81折優惠

居家隔離14天…他好奇「租屋獨住怎買飯」　網秒解：有送飯，還能幫倒垃圾

大甲媽祖遶境延期！　指揮中心將對「大型集會活動」訂指引

貪吃時必讀的減肥毒雞湯！　「你連體重都控制不了，還談什麼自律」

讓「陳時中沮喪落淚」的台商將出院！　目前9例解隔離、23人住院中

北投妹買到「衛生棉口罩」糗歪　網暴動曝「N95等級高檔貨」：超賺的

快訊／ 第二架包機繼續延期 陸委會：憂工作不保「請洽勞動部」

「貓咪幼稚園」齊低頭吃飯超療癒！　餐後一堆碗媽笑：養小孩嗎

李文亮去世當天　有公司搶註冊「李文亮」商標

不甩川普邀約！杜特蒂堅持不赴美：菲律賓不需美國也能活

確診看護2/18搭火車路徑曝光！行經樹林、板橋站「全程都有戴口罩」

找不到感染源！美國出現首例無旅遊史患者確診　CDC︰恐有社區感染

老翁冠狀動脈嚴重阻塞差點丟命　冠狀動脈支架置放術解除危機

遶境延期！徐國勇赴拱天宮感謝媽祖庇蔭「瘟疫遠離，進香繼續」

不靠區間測速！日本高速公路導入「語音警報系統」事故有效減少

台景氣燈號連三綠　領先指標連續2個月緩跌

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

生活熱門新聞

即／大甲媽祖遶境「延期」！

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

確診看護臉書直播　醫院資訊全暴露

新加坡「超強對策」回應台口罩禁令

今高溫降10度雨區曝！連假天氣出爐下周濕冷降雨更明顯

印尼籍染疫看護院外活動足跡曝！

波蘭旅客攜4000片　遭台北海關全數沒收

北東明高溫掉7°C！228連假天氣懶人包

快訊／白沙屯拱天宮：進香暫緩、延期

確診印尼看護2醫院趴趴走　抖音直播高調洩密

已跟媽祖上香稟告延期　顏清標證實了

更多熱門

相關新聞

台景氣燈號連三綠

台景氣燈號連三綠

國發會今（27）日公布1月景氣對策信號綜合判斷分數為25分，較上月減少2分，燈號續呈綠燈。國發會指出，景氣同時指標雖續呈上升，但是領先指標已出現連續2個月緩跌，顯示景氣回溫暫時受不確定因素干擾，須密切關注後續發展。

高市開春第一賣　祭10塊精華土地、總底價13.7億

高市開春第一賣　祭10塊精華土地、總底價13.7億

柯文哲籲中央：處理5萬名非法移工

柯文哲籲中央：處理5萬名非法移工

陸贈日檢測試劑「今天送達」

陸贈日檢測試劑「今天送達」

北市2間「防疫旅館」上線　自費入住

北市2間「防疫旅館」上線　自費入住

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎陳時中

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

即／休學女高中生住家頂樓墜落亡！母崩潰痛哭

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

即／大甲媽祖遶境「延期」！

求救！高三女困湖北「不想放棄台大」　母淚：我害了她

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

貝果內餡夾頭髮 「吃到剩1顆要求全退」邵庭怒：我們不是好市多！

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面