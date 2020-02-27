影／台灣新冠肺炎「9例已解除隔離」　23人還在住院中！

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎目前確診32例、5出院、1死亡，中央流行疫情指揮中心今（27）日指出，目前確診案例中，解除隔離共9例（案1、4、5、8、10、11、12、13、17），其餘23名個案持續住院隔離中。

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中。（圖／記者李毓康攝）

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根據指揮中心統計，昨（26）日國內新增15例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報2,086個案，含32名確診、2,024名排除，餘隔離檢驗中（22名初驗陰性、其餘待檢驗）。

確診個案中1名死亡、6名出院（第13例於26日出院）、其餘個案持續住院隔；另鑽石公主號返台國人中，2月25日後送1人一採結果陰性，二採檢驗中，其餘18人無疑似症狀，持續於集中檢疫所密切觀察健康情形。

▲解隔離個案。（圖／指揮中心提供）

指揮中心指出，依據中國大陸疾控中心通報及各省市區衛生健康委員會公布資料，中國大陸全部31省市區（不含港澳特別行政區）累計確診78,497例，較前日新增433例，其中8,346例重症，2,744例死亡。

國際間累計3,188例確診病例，分布43個國家/地區；病例數以韓國1,261例、日本鑽石公主號682例（含本國籍5例）、義大利400例、日本189例及伊朗139例為多；病例中55例死亡，其中伊朗19例、韓國12例、義大利12例、鑽石公主號4例、日本3例、香港2例、法國2例、菲律賓1例。

指揮中心再次提醒，民眾應落實手部衛生並做好咳嗽禮節。自國外入境時，如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員並配合防疫措施；返國後14天內如出現疑似症狀，可撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）依指示戴口罩儘速就醫，並請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。