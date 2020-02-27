防堵疫情！金門縣政府徵用金酒「狂產10萬瓶酒精」…每戶配發2瓶：切勿飲用

記者葉小金／金門報導

新型冠狀病毒疫情持續延燒，金門縣政府日前徵用金酒公司專案產製防疫酒精10萬瓶，配發實際居住家戶2瓶，提供家戶、個人消毒使用。

▲▼金門縣政府27日每戶配發2瓶酒精。（圖／記者葉小金翻攝，下同）

為防治疫情，金門縣政府已行文中央流行疫情中心，准許依傳染病防治法，徵用金酒產製的「防疫物資（內含75%酒精）300ml」，已配發各村（里）辦公處轉發各家戶使用，為妥善運用物資，提供地區家戶防疫，避免浮濫，防疫用酒精以配發地區實際居住家戶為主，請攜帶戶口名簿至村（里）辦公處或鄉（鎮）公所領取，每家戶2瓶。

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經統整各鄉（鎮）公所FB公布發放訊息如下：

（一）金城鎮：請於2月28日至3月1日，上午8時30分至12時、下午13時30分至17時，請至各里辦公處領取。

（二）金湖鎮：請於2月27日下午13時30分至17時30分、2月28日上午8時至下午17時30分請至各里辦公處（新市里於景昇租車行）領取，如未能於發放時間內領取者，請攜帶戶口名簿，擇日洽里長補發。

（三）金沙鎮：將由各里長、鄰長、里幹事協助配送，欲自行領取者請於2月27日10時至17時30分，至里辦公處領取，倘未能於發放時間領取者，請於3月3日上班時間至公所領取。

（四）金寧鄉：請於2月28日8時30分至17時30分至各村辦公處領取，未能於發放日期領取者，於上班時間至金寧鄉公所民政課洽領。

（五）烈嶼鄉：2月26日、2月27日由村長、鄰長逐家發送，鄉親如對發放訊息有疑問者，請逕電洽各該鄉（鎮）公所詢問。

▲▼金門縣政府提醒民眾，防疫用酒精用於居家環境整潔，切勿拿來飲用。（圖／記者葉小金翻攝，下同）

金門縣政府強調，防疫用酒精是非賣品，屬於政府於防疫期間徵用的防疫用品，不允許在市面上販賣，此外，這批酒精係屬清潔消毒製程，特別籲請鄉親將防疫酒精用於居家環境整潔，切勿拿來飲用；平日置於通風處並蓋緊容器，使用時遠離火源。

我沒有遲到，是時間遲到了！