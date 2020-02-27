非常戰『疫』時刻 內外兼顧很重要！一起送愛回家！

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【北美訊】

面對新冠病毒在中國境外開始蔓延，全球衛生官員的擔憂也逐漸升高。WHO世界衛生組織官員表示，隨著疫情在中國境外迅速蔓延，世界還沒有準備好應對大規模疫情。WHO顧問朗吉尼警告稱，隔離措施可以減慢病毒傳播速度，但認為“隔離病患個案和隔離密切接觸者並不能阻止這種病毒”。中國國家衛健委高級別的專家們認為，新冠肺炎的確可能長期性存在，同時特別強調，防控的意識更需要積極宣導，才能有效進一步降低感染率。

許氏參業集團也特別呼籲廣大群眾，在此重要的戰『疫』時刻，一定要做到內外兼修。疫情防治不僅需要更嚴格的外部防護措施，例如在公眾場合應佩戴N95醫療防護口罩，勤洗手多消毒；人體內部更需要“N95”等級的措施來保護自己與親朋好友的身體健康。根據各地的疫情數據反饋，提高免疫力、增強病毒抵抗力是抵禦病毒侵襲的重要因素。中西醫在疫情防治上都取得空前進步，以浙江臺州恩澤醫院中醫科的案例來說，135例確診患者在服用中藥湯劑處方後，影像學表現得到改善及逆轉，總有效率達90%以上。不僅中醫的方案得到肯定，部分中草藥也被美國國家衛生研究院肯定有提高免疫力，增加機體健康的功效。

有鑑於國家中醫藥局及美國國家衛生研究院都明確指出，西洋參對於免疫調節有輔助的作用。許氏南京分公司已於第一時間緊急抽調現行所有八十箱庫存洋參丸及含片，快遞給武漢抗疫前線的兩家醫院，為第一線的醫護人員加油打氣。日前南京倉庫已經全面復工及發貨，全力準備為武漢地區送上第二批的物資。與此同時，許氏參業也推出 「530（護身靈)活動」，以成本價提供80粒鐵罐洋參丸，美國的家人只需要透過許氏全球購物網下單，即可同步經由順豐快遞，將這份愛與關懷直達送至您中國的親友手中！

最近許多朋友也紛紛將口罩及保健品寄回給中國親友，許氏也提醒大家，若想選擇花旗參產品，其中參粉、參茶及參丸均是可合法寄送的項目，目前各指定經銷商也配合推出優惠，保障廣大群眾以最好的價格，用上最好的花旗參制品。

新冠肺炎疫情牽動海內外所有華人的心，非常時刻，許氏和您攜手共度難關！
一起為您在中國的親友加油，為您所關心的前線抗疫團隊加油，幫助他們從內部機體的免疫提升來對抗流感！詳情請打客服專線1-800-826-1577，或上網至許氏參業官網-南京轉貨網

▲護身靈QRCode。（圖／許氏參業集團提供）
▲護身靈QRcode。（圖／許氏參業集團提供）

關於許氏
45年老字號的許氏參業集團成立於1974年，位於威斯康辛州沃沙市，為全美最大種植花旗參之花旗參農場。創業來以自產自銷、農場直營的「產銷一條龍」的方式，自種植、篩選、分級到製造全過程，種植腹地及GMP規模均立於產業的領導地位，分公司遍佈美、亞板塊，堅持著「貨源純正、價廉物美、顧客至上、服務到家」的經營原則。四十五年如一日的努力堅持，和誠懇實在的敬業精神，也讓現今許氏參業集團擁有「全球花旗參第一品牌」的榮譽稱號。
 

 
 
 
 
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