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篩檢就要10萬！美國確診累計60例　高額醫療帳單阻礙防疫

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▲▼新冠肺炎／美國／華盛頓州一名護理人員示範如何戴上面罩。（圖／達志影像／美聯社）

▲華盛頓州一名護理人員示範如何戴上面罩。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社記者徐薇婷華盛頓26日專電

美國武漢肺炎確診今天新增1例，總數來到60例。一名男子日前僅流感篩檢就得花3270美元（約新台幣10萬元）。

評論指出，高昂醫療費用恐阻礙防疫，不利美國對抗全球傳染病。美國衛生部長艾薩（Alex Azar）今天出席眾議院聽證會透露，美國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）境內確診又增一例，確診總數攀升至60例，其中的42例為從鑽石公主號郵輪撤離的美國乘客，3例為先前從武漢撤僑的美國公民。

前一天，美國疾病管制暨預防中心（CDC）國家疫苗暨呼吸道部門主任梅森尼爾（Nancy Messonnier）才憂心表示，美方預期武漢肺炎將會在美國社區傳播。她強調：「這已經不是會不會發生的問題，而是什麼時候會發生、這個國家會有多少人受到嚴重感染的問題。」

若疫情在美國擴散開來，美國政府要面對的恐不只是如何安置大量病患，還有高昂醫療費用是否會導致疑似感染民眾，不敢或不願前往醫院接受檢測及治療的問題。

邁阿密前鋒報（Miami Herald）24日報導，一位住在美國邁阿密的男性1月自中國出差回來，出現類流感症狀。通常情況下，他會選擇去藥房買藥，但為了自己及社區健康著想，他選擇前往醫院接受武漢肺炎篩檢。

報導指出，醫院告訴這位男性，篩檢武漢肺炎須使用電腦斷層掃描，因此他改以接受流感篩檢來排除，最後確認他只是流感。兩週後，保險公司寄來一張3270美元醫療帳單，醫院告訴他，之後還會有其他帳單。雖然在有醫療保險情況下，這位男性只須支付1400 美元，但他告訴記者：「若醫院作一個簡單抽血檢查及鼻內採檢，就等著要收我們3270美元，他們（政府）要 如何期待一般公民能協助排除人傳人的可能風險？」

美國政經評論作家歐倫（Helaine Olen）今天也在 「華盛頓郵報」（The Washington Post）刊文指出， 外界都著重在川普政府回應疫情不夠快，抗疫經費編列不足，但即使美國政府準備充足，許多欲接受醫療照護的美國民眾還是會面臨一大阻礙，就是他們的「荷包」。

歐倫表示，這個阻礙恐使疫情引發的危機更為嚴重 。她指出，美國是全球最富裕國家，卻無法像其他第一世界國家一樣，確保人民能享受負擔得起、容易取得的醫療照護，這是不正確的。 歐倫強調，缺乏全民醫療保險制度不單單只是道德議題，更讓美國在對抗全球傳染疾病上，處於嚴重不利處境。（編輯：陳永昌）

 
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