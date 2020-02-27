體內含特殊菌種！　61歲婦人竟可「自體釀造酒精」

▲婦人滴酒不沾，但體內卻驗出有高濃度酒精。（圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

美國一名61歲婦人的尿液竟然驗出高濃度酒精，醫師因此懷疑她是因為過度酗酒導致要進行肝臟移植手術，一度打算送她去勒戒酒癮。不過這名婦人表示自己從未喝過酒，血液檢驗也驗不出任何喝過酒的跡象。經研究後才發現，原來婦人的膀胱含有一種特殊菌種，是一種類似釀酒酵母的菌種，當尿和菌種的酵母結合就會自行變成乙醇（酒精）。

據Engadget報導，24日出版的科學期刊《內科醫學年刊》（Annals of Internal Medicine）中，刊載了匹茲堡研究團隊所撰寫的一篇極為罕見的個案論文。這名未公開姓名的婦人，目前正在等在肝臟移植手術，日前她在做檢查時發現尿液內含有超高濃度的酒精。

醫生原本打算將婦人送到控制酗酒的機構，但同時卻又對於她從未出現過酒精中毒的症狀感到困惑，所以最後轉送往全球知名的匹茲堡大學醫學中心（University of Pittsburgh Medical Center，UPMC）。

▲醫生起初懷疑這名婦人有酗酒行為 。（圖／免費圖庫pixabay）



匹茲堡醫學中心的醫生起初也認為這名婦人是否有蓄意隱瞞酗酒，但在進一步的抽血和尿液檢驗，都並未發現代謝酒精後會產生的葡萄醣醛酸乙酯（ethyl glucuronide）和硫酸乙酯（ethyl sulfate），反而發現了她的尿裡竟然有酵母（yeast）。

因此醫生開始懷疑應該是這名婦人的膀胱內含有酵母，再加上她也患有糖尿病，導致尿液中的糖分和酵母結合後會形成乙醇，因此尿液內才會驗出高濃度酒精。隨後匹茲堡的研究團隊也出面證實，婦人體內的酵母和平常釀酒用的釀酒酵母（brewer’s yeast）有關，因此也診斷出這名婦人應該是罹患「尿液自釀造症候群」（Urinary Auto-Brewery Syndrome）或「膀胱發酵症候群」（Bladder fermentation syndrome）（暫譯）的罕病。

匹茲堡醫學中心的研究人員表示，「經過我們的實驗以及對婦人病理學方面的研究新發現，現在她已被重新列入肝臟移植名單中」。目前婦人已經重新申請了肝臟移植手術，不過並不清楚她是否已經等到合適的肝臟。