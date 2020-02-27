　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

廚房驚見大蟑螂亂飛！24歲男大生嚇到「懸賞400元」求殺蟑...下場超慘

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

驚嚇 驚恐 看到鬼示意圖（圖／達志／示意圖）

▲男大生看到蟑螂，嚇到不知所措。（圖／達志／示意圖）

實習記者周依儒／綜合報導

對有些人來說，蟑螂是地球上最可怕的生物。澳洲就有一名24歲男大生，日前深夜到廚房想找東西吃，沒想到一隻巨型蟑螂突竄出亂飛，嚇得他當場不知所措，只好上網發文重金懸賞勇士「幫忙殺蟑」。不過貼文一出後，男大生雖然收到許多回覆訊息，但卻都只是看熱閙的，沒有人願意幫忙，讓他崩潰大喊「這世界怎麼了？」

據《每日郵報》報導，居住在澳洲布里斯本（Brisbane）的男大生查夫達（Bhargav Chavda），18日晚上他上完一整天的課程回到家後，原本打算去廚房找一點吃的來填飽肚子，但沒想到卻突然看到一個黑影飛來飛去，「直覺告訴我，那就是一隻大蟑螂。」

▲蟑螂總愛往臉上飛原來和「本能」有關。（圖／達志／示意圖）

▲許多人都超怕蟑螂。（圖／達志／示意圖）

查夫達嚇到動都不敢動，但因肚子實在太餓了，當下他評估只有兩種選擇，一是勇敢殺死蟑螂，二就是餓死。不過由於切夫達實在太怕蟑螂了，根本沒辦法自己處理，於是他靈機一動，在廣告網站Gumtree上Po出20元澳幣（約400元新台幣）的「懸賞公告」，希望有人能夠立即來他家幫忙殺死蟑螂，「請自備殺蟑噴霧，因為我家只有皮帶、抹布和掃把，拜託快點，因為我快餓死了。」

▲▼ 0

貼文發出後，許多人也在下面留言，不過卻都是表示「超有趣」、「你也太有意思了吧」等等，只有一位網友告訴他「我很想幫你，但我跟你甚至在不同的州，如果你願意幫我出機票的話，我想我一定能抓住它。」發現沒有人能幫忙後，切夫達最後低落的表示「遺憾的是，這個世界到底怎麼了」，並把貼文刪除。

不過最後切夫達還是抵不過肚子餓的走進廚房找食物，但他同時也感覺蟑螂還在裡面跑來跑去，「雖然我那天晚上沒看到，但我已經做好和它再次相見的心理準備了。」

ET快訊
同事近期有出國！北市女發燒猝死疑染新冠肺炎..生前曾接觸過入
已跟媽祖上香稟告延期！顏清標讚陳時中「是防疫專家」：我不是遶
中央流行疫情指揮中心調升一級開設　陳時中任指揮官
南韓全州再爆公務員身亡悲劇！生前負責防疫工作「每天加班到10
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

臉書禁發國難財！「防疫產品」廣告全封鎖　關鍵字曝光

不斷更新／北海道即日起「1600學校緊急臨時停課」一周　家長認命接受

任潘斯為指揮官！美新冠肺炎風險仍低　川普：已做好萬全準備

快訊／南韓暴增334例再添1死！累計1595確診13死　美韓軍演確定延期

東京奧運「延期一年」！IOC成員曝「若改時間or取消」最慘後果…日本挫在等

重災區大邱「病床不夠」…南韓總理坦承沒準備好　文在寅被罵爆

不斷更新／鑽石公主號確診船員「被移下船」　無症狀者繼續船上隔離！

大阪女染新冠肺炎「痊癒後又感染」　專家曝2原因…病毒滿血復活威力超強！

南極洲高溫破紀錄！熱浪來襲9天　融化20%積雪「出現池塘」　

僅2確診「疫苗開發速度超前」　俄羅斯曝5新冠病毒疫苗原型…病毒株來源超謎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

鋪滿干貝+邪惡蛋黃！桃園巷弄超浮誇海鮮丼　醋飯、味噌湯免費續

16歲亡兒器捐！受贈者暖心回禮　「泰迪熊藏心跳聲」爸聽見秒淚崩

白文鳥飛到媽掌心拍翅瞇眼30秒後誕下療育剔透明珠

懶惰癌必看！網紅實測清潔絕招 她垃圾袋套頭遭打槍：都一樣快

越戰震撼遺跡！擊敗美的地下村落　體驗地洞躲子彈、探險古芝地道

東京奧運「延期一年」！IOC成員曝「若改時間or取消」最慘後果…日本挫在等

重災區大邱「病床不夠」…南韓總理坦承沒準備好　文在寅被罵爆

不斷更新／鑽石公主號確診船員「被移下船」　無症狀者繼續船上隔離！

大阪女染新冠肺炎「痊癒後又感染」　專家曝2原因…病毒滿血復活威力超強！

南極洲高溫破紀錄！熱浪來襲9天　融化20%積雪「出現池塘」　

僅2確診「疫苗開發速度超前」　俄羅斯曝5新冠病毒疫苗原型…病毒株來源超謎

南韓全州再爆公務員身亡悲劇！　生前負責防疫工作「每天加班到10點」

廚房驚見大蟑螂亂飛！24歲男大生嚇到「懸賞400元」求殺蟑...下場超慘

篩檢就要10萬！美國確診累計60例　高額醫療帳單阻礙防疫

美國確診病患恢復良好！川普：像流感一樣預防新冠肺炎

少女呆坐4樓陽台欲輕生　警「箭步熊抱救命」…她痛哭用頭猛撞牆

東京奧運「延期一年」！IOC成員曝「若改時間or取消」最慘後果…日本挫在等

中職／樂天桃猿元年 年度口號 「Rock You Ten」目標4連霸

影／防疫中心一級開設　蔡英文：國際疫情嚴峻決定超前部署

「沒有法師敢來做法事」北市女離奇死亡　家屬泣訴：有新冠疑慮為何拖5天

新冠肺炎疫情重挫業績　台灣及香港Jamie’s Italian結束營業

買方想撿便宜、屋主信心動搖　2月中古屋交易「沒想像中慘烈」

快訊／北市提升為「一級開設」　柯文哲擔任指揮官

重災區大邱「病床不夠」…南韓總理坦承沒準備好　文在寅被罵爆

東奧積分賽事再少一站！德國公開賽停辦　多組台將受影響

H版李毓芬實彈片外流！　陳香菱認了揪出「網紅經紀人」搞鬼

國際熱門新聞

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

大阪女導遊「二次感染」新冠肺炎！

杜特蒂：「全力支持」送醫生赴台受訓

全球新增確診首超越大陸　世衛：令人擔憂但不到大流行

新冠侵略人類！日韓互噴疫情：民族性卑劣

即／南韓暴增334例確診！

WHO秘書長：疫情還不到全球大流行

洗碗妹笑容超甜　2年後近況曝光

日媒：台總統支持度急速上升　因對新冠嚴厲措施

「病毒不分國界」　歐盟不關邊境

負責防疫工作　南韓1公務員家中身亡

美衛生部長：N95口罩仍缺3億個

確診南韓導遊1月曾帶台灣客遊首爾

鑽石公主號確診船員「被移下船」

更多熱門

相關新聞

手臂被大白鯊咬　勇男揮拳擊退

手臂被大白鯊咬　勇男揮拳擊退

紐西蘭一名男子近來在海邊衝浪時竟然遇到大白鯊，他的手臂慘被利牙緊緊咬住後，為了脫困竟然徒手和對方搏鬥，揮拳猛打鯊魚眼睛和鼻子，最後成功脫困保住了性命。

又是鑽石公主號　4澳洲人回國呈陽性

又是鑽石公主號　4澳洲人回國呈陽性

西雪梨大學贊助陸生3萬從第3國入境

西雪梨大學贊助陸生3萬從第3國入境

1台車可塞幾隻薩摩耶？實驗結果驚人

1台車可塞幾隻薩摩耶？實驗結果驚人

即／澳洲添2新冠肺炎確診　又是鑽石公主號

即／澳洲添2新冠肺炎確診　又是鑽石公主號

關鍵字：

布里斯本Brisbane蟑螂紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

18歲女大生宿舍產嬰！屍體裝袋丟垃圾桶

快訊／北市女因病身亡...生前發燒　檢警穿隔離衣相驗

即／大甲媽祖遶境「延期」！

長太像被相中！《鬼媽媽》金泰希女兒是男生

Keanna崩潰「狂吞30顆安眠藥」傳給謝和弦！他曝對話紀錄再嗆

即／北市女發燒1天亡！家屬痛訴

插畫家爆白沙屯媽祖開釋：病毒不長眼

整年僅10天沒進醫院！住院醫師爆氣揭2點

確診看護臉書直播　醫院資訊全暴露

米砂勾纏新男友「電梯口18禁磨蹭」

星國男不甩隔離規　下場超悽慘

劉真搶救20天臉書突發聲！151字曝心路歷程

台中司機狂丟包裹飛下車：檢查清楚！　女店員蹲地撿起

台北女發燒1天亡！檢警：無出國史

檢疫頻失聯　侯友宜怒：自費隔離

更多

最夯影音

更多
記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎

記者會「沒戴口罩」狂咳嗽、擦汗...　伊朗衛生部副部長確診染新冠肺炎
趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

趙孟姿懷孕「沒想過會那麼快」　半夜嘴饞全靠吳先生...許孟哲賺到了XD

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

35歲媽載2娃遭後車追撞亡　消防忍淚：孩子沒事...放心

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

超能忍？他咬口琴遭平底鍋狠砸...下秒痛翻譜「動人旋律」笑到黑菇

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

在家不輕鬆！全職媽媽訴真相　「沒有社經地位是空虛+恐懼」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面