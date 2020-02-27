洗完手再噴酒精=雙重防護？皮膚科醫師：恐造成反效果

▲洗手後再噴酒精消毒，防疫效果會更好嗎？（圖／資料照）

圖文／CTWAN

新冠肺炎疫情持續蔓延，口罩、酒精等防疫物品都被搶購一空，不過有些人會在洗手後再噴酒精消毒，想要有雙重防護的效果，但現在有皮膚科醫師指出，這樣的作法可能會讓防疫破功！

根據《華人健康網》報導，皮膚科醫師胡怡萱指出，酒精主要是用於無法洗手時，暫時替代的清潔用品，但無法完全取代洗手清潔；且因酒精有刺激性，若皮膚較敏感的民眾過度使用，可能會出現乾癢、緊繃或過敏等不適，若再引發接觸性皮膚炎，造成表面傷口，更容易有細菌窩藏，反而造成反效果。

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皮膚科醫師胡怡萱也列出幾點使用酒精消毒的注意事項：

第1，酒精無法完全取代洗手

若手上有髒汙或黏膩，建議還是用清水清洗。

第2，酒精濃度並非越高越好

濃度及用量適中才能達到最好的消毒效果。

第3，噴灑酒精後，要仔細充分搓揉

包括手心、手背、指尖、指縫、虎口、手腕等部分，搓揉到酒精揮發，才能達到消毒作用。

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